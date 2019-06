- "Bin düşünüp bir adım atıyoruz"

Çalışmaların her bir adımını, günü kurtarmak yerine geleceği güvenle inşa etmek bilinciyle attıklarını aktaran Turhan, "Her bir adımımızda kılı kırk yarıyoruz, bin düşünüp bir adım atıyoruz. İmkanlar dahilinde, her şeyimizin yerli ve milli olmasına da özen gösteriyoruz, önem veriyoruz. Bu manada milli olmasına önem verdiğimiz bir konu da deprem yönetmeliği." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bir deprem gerçeği olduğunu ve bunun 1999'da çok acı bir şekilde yaşandığını anımsatan Turhan, 1999'un, toplum ve devlet olarak deprem konusuna odaklanmaya başlanılan yıl olduğunu bildirdi.

Turhan, hükümetleri döneminde, "Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı" ile depreme karşı hazırlıklı olunmasının bir devlet politikası haline getirildiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak ulaştırma ve altyapı çalışmalarımızda deprem güvenliğine en yüksek düzeyde hassasiyet gösteriyoruz. Bir yandan mevcut yapılarımızı olası depremlere karşı güçlendirirken, diğer yandan yeni projelerimizde deprem güvenliğini maksimum düzeye taşıyoruz. Maksat, deprem kapımızı çalmadan hazırlıklı olmak, Allah göstermesin yaşanması durumunda, kaybın, hasarın en asgari düzeyde tutulması."