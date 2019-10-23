HABER

Ülgen: Türkiye'nin endişelerini gideren bir anlaşma

23.10.2019 07:33 | Son Güncelleme

Soçi'de varılan anlaşmayı değerlendiren EDAM Başkanı Sinan Ülgen, mutabakatın birçok açıdan Türkiye'nin endişelerini gideren içerikte olduğunu söyledi.

Ülgen, Almanya'nın pozisyon değişikliğine gittiğine de dikkat çekti.Nevşin Mengü ile Bire Bir'e konuk olan EDAM Başkanı Sinan Ülgen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Soçi'de varılan güvenli bölge mutabakatının birçok açıdan Türkiye'nin endişelerini gideren bir anlaşma olduğunu söyledi.

Mutabakat çerçevesinde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik güvenlik arayışında, Rusya ile ortak hareket etmesi gerekeceğine dikkat çeken Ülgen, anlaşmada ikili mekanizma olduğunu belirtti. Ülgen, ilk aşamada YPG unsurlarının Rusya ve Suriye ordusu tarafından 30 kilometre öteye itileceğini söyledi. EDAM Başkanı, bir sonraki aşamada Türkiye ve Rusya'nın, bu alanın 10 kilometresini birlikte denetleyeceğine dikkat çekti.

"ABD-YPG ilişkisi eskisi gibi olmayacak"

Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la vardığı anlaşmayı da değerlendiren Ülgen, "Erdoğan bu hamlesi ile Türkiye ile YPG arasında bir tercihe zorladı. Trump, Türkiye lehine seçeneğini kullandı. ABD-YPG ilişkisi eskisi gibi olmayacak. ABD-YPG ilişkisinin askeri boyutu bitti. Hala siyaseten destek olmaya devam edebilir" dedi.

"Almanya'da pozisyon değişikliği var"

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Suriye'nin kuzeyinde "Türkiye ve Rusya'nın da dahil edildiği" uluslararası bir güvenli bölge oluşturulması yönündeki talebini de değerlendiren Ülgen, "Almanya'da bir pozisyon değişikliği var. Almanya da herhalde şunu anladı, bu konuda hiç politika geliştirmezse aslında kendi derdini de çözmüş olmuyor" dedi.

Özgür Suriye Ordusu ne olacak?

YPG'nin Suriye Ordusu'na entegre olabileceği öngörüsünde bulunan Ülgen, Özgür Suriye Ordusu'nun da Suriye Ordusu'na entegre edilmesi gerektiğini söyledi. Ülgen, Beşar Esad'ın bu duruma karşı çıkabileceğini de belirtti.

Türkiye Rusya ilişkilerini de değerlendiren Ülgen, "Türkiye'nin Rusya'ya yakınlaşmasının sınırları var" dedi. İki ülke arasında yaşanan uçak krizini hatırlatan Ülgen, Türkiye'nin her alanda Rusya ile bakış açısının örtüşmediğine dikkat çekti. Ülgen, "Eksikliklerimizle beraber biz demokratik toplumu yansıtıyoruz, Rusya'nın öyle bir iddiası yok" diye konuştu.

DW/ÖA,MY

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER 'Aşk ile çalışan yorulmaz!' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın günde kaç saat uyuyor! 'Aşk ile çalışan yorulmaz!' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın günde kaç saat uyuyor!
Adnan Selçuk Mızraklı - Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklandıAdnan Selçuk Mızraklı - Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklandı
Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MSB'den 6 maddelik kritik Suriye açıklaması!

MSB'den 6 maddelik kritik Suriye açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil

G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması! YPG'ye açık açık sırt döndüler!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması! YPG'ye açık açık sırt döndüler!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha! 'İyi haberler geliyor gibi'

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

ABD'den flaş Suriye ve Türkiye açıklaması! YPG'ye açık açık sırt döndüler!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması! YPG'ye açık açık sırt döndüler!

Bomba iddia! Trump'ın kararının perde arkası

Bomba iddia! Trump'ın kararının perde arkası

Son dakika: İngiliz hükümetinin Brexit önergesi reddedildi

Son dakika: İngiliz hükümetinin Brexit önergesi reddedildi

Trump'tan 4.5 milyon dolarlık yardım!

Trump'tan 4.5 milyon dolarlık yardım!

Almanya'dan 'Suriye'de güvenli bölge' açıklaması!

Almanya'dan güvenli bölge açıklaması: Şaşkınlık ve rahatsızlık var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.