Ülgen: Türkiye'nin endişelerini gideren bir anlaşma

Ülgen, Almanya'nın pozisyon değişikliğine gittiğine de dikkat çekti.Nevşin Mengü ile Bire Bir'e konuk olan EDAM Başkanı Sinan Ülgen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Soçi'de varılan güvenli bölge mutabakatının birçok açıdan Türkiye'nin endişelerini gideren bir anlaşma olduğunu söyledi.

Mutabakat çerçevesinde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik güvenlik arayışında, Rusya ile ortak hareket etmesi gerekeceğine dikkat çeken Ülgen, anlaşmada ikili mekanizma olduğunu belirtti. Ülgen, ilk aşamada YPG unsurlarının Rusya ve Suriye ordusu tarafından 30 kilometre öteye itileceğini söyledi. EDAM Başkanı, bir sonraki aşamada Türkiye ve Rusya'nın, bu alanın 10 kilometresini birlikte denetleyeceğine dikkat çekti.

"ABD-YPG ilişkisi eskisi gibi olmayacak"

Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la vardığı anlaşmayı da değerlendiren Ülgen, "Erdoğan bu hamlesi ile Türkiye ile YPG arasında bir tercihe zorladı. Trump, Türkiye lehine seçeneğini kullandı. ABD-YPG ilişkisi eskisi gibi olmayacak. ABD-YPG ilişkisinin askeri boyutu bitti. Hala siyaseten destek olmaya devam edebilir" dedi.