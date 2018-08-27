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Ülke 1950'lerde böyleymiş!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.08.2018 08:43 | Son Güncelleme

ABD arşivlerinden yayınlanan fotoğraflar görenlerin ilgisini çekiyor.

1950'li yıllardaki hayatı gösteren karelerde birbirinden ilginç anlar mevcut.

1950`lerin Amerikası

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Ülkenin 1950'li yıllarından yayınlanan fotoğraflar büyük ilgi görüyor.
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ABD geçmiş eski fotoğraflar

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