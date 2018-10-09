Ülke ayağa kalktı: Bulgaristan onun için ağlıyor

Bulgaristan’ın Rusçuk kentinde yayın yapan TVN kanalında muhabirlik ve sunuculuğun yanı sıra ’Dedektör’ adlı programı hazırlayan Victoria Marinova, Cumartesi akşama kentteki bir parkta öldürülmüş halde bulunmuştu.

Bulgaristan öldürülen gazeteci için ağlıyor

1 / 10 Bulgar yetkililer, Marinova’nın tecavüz edildikten sonra öldürüldüğünü, yanında bulunan cep telefonu, otomobil anahtarı, bazı kıyafetleri ve gözlüklerinin de kayıp olduğunu ve Marinova’nın kafasına vurulup, boğularak öldürüldüğü belirtmişti.

2 / 10 Genç gazetecinin ölümü ise Bulgarları yasa boğdu.

3 / 10 Halk, genç gazetecinin cesedinin bulunduğu parkı mumlar ve çiçeklerle süsledi.

4 / 10 Olay Avrupa'da da büyük yankı uyandırırken BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, son dönemde gazetecilere yönelik şiddet olaylarının oldukça endişe verici olduğunu ifade etti.

5 / 10 Başsavcı Sotir Tsatsarov ise olayla ilgili soruşturmada 14 milyon euroluk bir banka transferinin dondurulduğunu duyurdu.

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