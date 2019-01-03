Ülke ayağa kalktı! Instagram yasaklandı

İran Başsavcı Yardımcısı Cevad Cavidniya, yargının Instagram'a erişim engeli kararı aldığını ancak henüz uygulanmadığını söyledi.

Cavidniya, hükümetin söz konusu platformun içeriğini akıllı filtreleme kullanarak kısıtlama sözü verdiğini ancak yüksek maliyetlere rağmen sonuç alınamadığını belirtti.

Başsavcı Yardımcısı Cavidniya, "Şu anda bu platforma erişim engeli getirmek için gerekli yargı kararı var. Siber Alem Yüksek Konseyi'nin çoğunluğunun görüşü de bu platformun kapatılması yönünde." dedi.

Siber Alem Yüksek Konseyi'nin yönetmeliğine göre, ülkede Instagram için tahsis edilen internet trafik hacminin aşıldığını ve Instagram'ın ülkede faaliyet göstermesi için hükümet tarafından verilmesi gereken izinlerin çıkarılmadığını anlatan Cavidniya, şunları kaydetti:

"Konsey yönetmeliğine riayet edilmediği için yargı tek taraflı adım atabilir ancak bu alanda ortak bir anlayışın oluşmasını bekliyoruz. Beklemenin faydası olmadığını gördüğümüzde İran Başsavcılığı gerekli adımı atacaktır." ifadesini kullandı.