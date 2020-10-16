Ülke ayakta! Korona için ayrılan para senatörün makatından çıktı

Brezilya’nın Donald Trump’ı olarak bilinen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kendisine yakın bir senatörün karıştığı skandal nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor.

Temmuz ayında kendisi de korona virüsüne yakalanan Bolsonaro’nun ülkesi, en çok vakanın görüldüğü üçüncü, en çok can kaybının da yaşandığı ikinci ülke.

Worldometers’ın verilerine göre Brezilya’da şimdiye dek 5 milyon 170 bin vaka, 152 bin can kaybı kayıtlara geçti.

Salgını en ağır geçiren ülkeler arasında başı çeken Brezilya’da, coronaya karşı kullanılması gereken 20 milyon real (yaklaşık 28 milyon TL) yardımın usulsüz kullanıldığına ilişkin bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Bolsonaro’ya yakın Senatör Chico Rodrigues’in Roraima’daki evine baskın düzenlendi.

‘DIŞKIYLA KAPLANMIŞTI’

Şüpheli davranışları dikkat çeken Rodrigues’in üzerini arayan polis ekipleri, senatörün iç çamaşırının içinde kalçalarının arasına 30 bin real (42 bin TL) sakladığını tespit etti.

Guardian’a konuşan Estado de São Paul gazetesi muhabiri Revista Crusoé, “Banknotlardan bazıları dışkıyla kaplanmıştı. Durumun ne kadar absürd olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Tam bir utanç anıydı” dedi.