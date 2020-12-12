Ülke bu 'Noel Baba'yı konuşuyor! Çok sayıda kişiye virüs bulaştırdı

Olay, Anvers kentindeki Mol kasabasında bulunan ve 150 kişinin kaldığı bir Hemelrijck adlı bakımevinde meydana geldi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında bu yıl Sinterklaas (Aziz Nikolas) Bayramı kutlamalarının yasaklanmasına rağmen, huzurevi yönetimi, salgın nedeniyle uzun süreden beri sıkıntılı bir süreç geçiren sakinlerine moral vermek için bir etkinlik düzenledi.

Bakımevinde kalan kişilerden birinin oğlu, Aziz Nikolas kostümü giyerek, yaşlılara hediyeler dağıttı. Sadece ortak kullanım alanlarını ziyaret etmesi gereken temsili Aziz Nikolas, bütün odaları tek tek ziyaret ederek hediyeler dağıttı.

Bu etkinlikten birkaç gün sonra rahatsızlık hisseden temsili Nikolas'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Bazı huzurevi sakinlerinde de benzer belirtilerin görülmesi üzerine, merkezde kalanların tamamı test edildi.

SÜPER YAYICI 'NOEL BABA'

İlk belirlemelere göre en az 45 yaşlıda koronavirüse rastlandı. Henüz bütün testlerin sonucu alınmadığı için, enfeksiyon kapan yaşlı sayısının daha da artmasından endişe ediliyor. Hediye dağıtan kişinin, bir "süper koronavirüs yayıcısı" olduğunu belirtiyor.