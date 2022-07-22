Ülke bu olayı konuşuyor! Nehrin temiz olduğunu göstermek isteyen Başbakan hastanelik oldu

Hindistan bu olayı konuşuyor. Pencap Eyalet Başbakanı Bhagwant Mann, kutsal sayılan Kali Bein nehrinin temiz olduğunu göstermek isterken hastanelik oldu. Nehirden bir bardak su içen Mann, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Hindistan'ın Pencap Eyalet Başbakanı Bhagwant Mann, kutsal sayılan Kali Bein Nehrinden temizliğinin 22. yıldönümünü kutlamak için Sultanpur Lodhi kentini ziyaret etti. Başbakan Mann, yıldönümü çerçevesinde gerçekleştirilen tören suyun halen içilecek kadar temiz olduğunu göstermek için nehirden bir bardak su içti.
Olaydan iki gün sonra 19 Temmuz'da Chandigarh'daki resmi konutunda rahatsızlandığı belirtilen Mann, karın ağrısı şikayetiyle Delhi'deki bir hastaneye götürüldü. Tedavisi gerçekleştirilen Başbakan Mann, daha sonra taburcu edildi.
Kaynak: İHA
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