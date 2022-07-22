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  4. Ülke bu olayı konuşuyor! Nehrin temiz olduğunu göstermek isteyen Başbakan hastanelik oldu

Ülke bu olayı konuşuyor! Nehrin temiz olduğunu göstermek isteyen Başbakan hastanelik oldu

22.07.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Pencap Eyalet Başbakanı Bhagwant Mann, kutsal sayılan Kali Bein nehrinin temiz olduğunu göstermek için nehirden içtiği bir bardak su sonrası hastaneye kaldırıldı. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Mann, daha sonra taburcu edildi.

Ülke bu olayı konuşuyor! Nehrin temiz olduğunu göstermek isteyen Başbakan hastanelik oldu

Hindistan bu olayı konuşuyor. Pencap Eyalet Başbakanı Bhagwant Mann, kutsal sayılan Kali Bein nehrinin temiz olduğunu göstermek isterken hastanelik oldu. Nehirden bir bardak su içen Mann, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

NEHİRDEN BİR BARDAK SU İÇTİ

Hindistan'ın Pencap Eyalet Başbakanı Bhagwant Mann, kutsal sayılan Kali Bein Nehrinden temizliğinin 22. yıldönümünü kutlamak için Sultanpur Lodhi kentini ziyaret etti. Başbakan Mann, yıldönümü çerçevesinde gerçekleştirilen tören suyun halen içilecek kadar temiz olduğunu göstermek için nehirden bir bardak su içti.

İKİ GÜN SONRA RAHATSIZLANDI

Olaydan iki gün sonra 19 Temmuz'da Chandigarh'daki resmi konutunda rahatsızlandığı belirtilen Mann, karın ağrısı şikayetiyle Delhi'deki bir hastaneye götürüldü. Tedavisi gerçekleştirilen Başbakan Mann, daha sonra taburcu edildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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