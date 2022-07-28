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Ülke çalkalanıyor! İtalya'daki hükümet krizinde çarpıcı 'Rusya' iddiası

28.07.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’daki hükümet krizinde ülkeyi çalkalayan bir gelişme yaşandı. Ülkede Draghi liderliğindeki koalisyon hükümeti 21 Temmuz’da çökmüş, sonrasında Cumhurbaşkanı Mattarella parlamentoyu feshetmiş ve 25 Eylül’de erken seçim yapılmasına karar verilmişti. Yaşanan hükümet krizinde Matteo Salvini ile Rusya arasında bağ olduğu iddia edildi. Hükümetin dağılmasından 2 ay önce Rusya’nın Roma Büyükelçiliğinden bir yetkilinin koalisyon ortağı partiden bir yetkiliyle çekilme konusunu konuştuğu öne sürüldü.

Ülke çalkalanıyor! İtalya'daki hükümet krizinde çarpıcı 'Rusya' iddiası

İtalya'daki hükümet krizi dünya gündemin geniş yer bulurken ortaya atılan son iddialar ülkede büyük yankı uyandırdı. Matteo Salvini'nin başında olduğu koalisyon ortağı Lig Partisi'nden bir yetkiliyle, Rusya'nın Roma Büyükelçiliği'nden bir yetkilinin; Lig'in hükümetten çekilme niyeti olup olmadığını konuştuğunun iddia edilmesi ülkede çeşitli tepkilere yol açtı. İşte detaylar...

DİKKAT ÇEKİLEN O GÖRÜŞME

Rusya ile yakın ilişkileri daha önce de tartışma konusu olan sağcı Lig Partisi ve lideri Salvini'ye dair La Stampa gazetesinin yayınladığı haberde, Moskova'nın, İtalyan hükümetinin istikrarsızlığıyla yakından ilgilendiği ifade edilirken, bu kapsamda Salvini'nin uluslararası ilişkiler danışmanı Antonio Capuano'nun Rus Büyükelçilik yetkililerden Oleg Kostyukov ile mayıs sonunda görüştüğüne dikkat çekildi.

İstihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde, Kostyukov'un, Capuano'ya Lig'e mensup bakanların Draghi hükümetinden istifa edip etmeme niyetini sorduğu ifade edildi.

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DESTEK ÇEKİLİNCE HÜKÜMET ÇÖKTÜ

Haberde, Draghi hükümetinin, 21 Temmuz'da koalisyon partilerinden 5 Yıldız Hareketi, Forza Italia ve Lig Partisi'nin desteğini çekmesi sonucu çöktüğü hatırlatıldı.

Ülkede yankı yaratan haber sonrasında Başbakanlık Güvenlik Müsteşarı Franco Gabrielli, La Stampa gazetesindeki istihbarat birimlerinin böyle bir görüşmeyi raporlamadığını, kaynağın kendileri olmadığını bildirdi.

Gazete ise haberinin arkasında olduğunu belirterek, haberde bahsedilen görüşmelere ilişkin istihbarat belgelerinin resmi olmayan özet dökümler olduğunu kaydetti.

Konuya ilişkin La Repubblica gazetesinde de çıkan haberde, 5 Yıldız Hareketi ve Lig'in Draghi hükümetine verdikleri desteği çekerek hükümetin dağılmasına yol açtığı anımsatılarak, Rusya'nın İtalya'nın istikrarsızlaşmasında somut çıkarı olduğu ifade edildi.

İŞTE O İDDİALARA GELEN TEPKİLER

Lig lideri Salvini ise La Stampa gazetesinde yer alan iddiaları "safsata" olarak nitelendirip, haberin yalan olduğunu söyledi.

Merkez soldan Demokratik Parti'nin (PD) lideri Enrico Letta ise haberde bahsi geçen iddialara ilişkin, hakikati bilmek istediklerini dile getirerek, "Bugün basında Salvini ile Putin'in Rusyası arasındaki bağlara yönelik haberler rahatsız edici. Bu hadiseyle seçim kampanyası olabilecek en kötü şekilde büyük bir lekeyle başlıyor." dedi.

Letta, Draghi hükümetinin Salvini ile Rusya arasındaki bağlar nedeniyle çökmüş olma ihtimalinin çok ciddi bir durum olduğunu, Salvini'nin bunu tam olarak yalanlayamadığını ifade etti.

PD lideri, bu iddiaları parlamentonun güvenlik ve istihbarat birimine taşıyacaklarını vurguladı.

Halihazırda kabinede Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan Gelecek İçin Birlikte (IpF) hareketinin lideri Luigi Di Maio da iddiaların açıklığa kavuşturulması gerektiği yönünde çağrı yaptı.

NE OLMUŞTU?

İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümetinin 21 Temmuz'da çökmesi sonrasında, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella parlamentoyu feshetmiş ve 25 Eylül'de erken genel seçimlere gidilmesi kararı alınmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Rusya
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