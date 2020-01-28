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Ülke genelinde 25 hastanede 'coronavirüs'e karşı özel oda oluşturuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 18:17 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanlığı tarafından, Çin'de ortaya çıkan 'coronavirüs' nedeniyle 2'si Ankara'da olmak üzere ülke genelinde 25 hastanede virüse karşı negatif basınçlı izalosyan sistemine sahip odalar oluşturuldu.

Selen YALAZ-Muhammet BAYRAM/ANKARA(DHA)- SAĞLIK Bakanlığı tarafından, Çin'de ortaya çıkan 'coronavirüs' nedeniyle 2'si Ankara'da olmak üzere ülke genelinde 25 hastanede virüse karşı negatif basınçlı izalosyan sistemine sahip odalar oluşturuldu.
Sağlık Bakanlığı, Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan ölümcül 'coronavirüs'e karşı tedbirleri almaya devam ediyor. Bakanlık bu kez, vaka tespit edilmesi halinde karantina ve tedavi işlemlerinin uygulanacağı hastaneleri belirledi. Bu kapsamında, 2'si Ankara'da olmak üzere ülke genelinde 25 hastanede özel karantina odaları oluşturuldu. Ankara'da Şehir Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde oluşturulan odalar, negatif basınçlı izolasyon sistemine sahip olup, içerideki havanın dışarı çıkması engelleniyor. Böylelikle virüsün dışarı çıkmasının da önüne geçiliyor.
'HAVANIN DIŞARIYA ÇIKMAMASINI SAĞLAR'
Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Süha Şen, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde virüse karşı gereken tüm önlemlerin alındığını belirterek, "Burada negatif ve pozitif dediğimiz hava basıncı sistemine sahip odalarımız var. Bu odalar 'coronavirüs' gibi virüsler olduğunda, havalandırılması gerekiyor. Normalde yoğun bakımlarda saatte 6 kere değişirken, bu odalarda 10 defa ve etkili şekilde havalanması gerekir. Bu odalarının en önemli özelliği bu havalandırma sistemine sahip olması. Dışarıdan giren havanın içeriye, içerideki havanın dışarıya çıkmamasını sağlar" dedi.
'C VİTAMİNİ TÜKETİMİ ÖNEMLİ'
Doktor Şen, bu hastalıklara sahip kişilerle ilgilenen sağlık personellerinin de özel eğitim aldığını belirterek, şunları kaydetti: "Eğer hastaya bir müdahale edeceksek, siperlik takıyoruz koruyucu ekipman olarak. Daha sonra n95 maskemizi de mutlaka takıyoruz. Bu tarz hastalıklarda C vitamini ya da benzeri vitaminleri almak çok önemli."

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