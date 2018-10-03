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Ülke genelinde av bayileri denetlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 16:18 | Son Güncelleme

'TÜRKİYE, Güven, Huzur Uygulaması' kapsamında, 81 ilde polis ve jandarma birimlerince av bayileri denetlendi.

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- 'TÜRKİYE, Güven, Huzur Uygulaması' kapsamında, 81 ilde polis ve jandarma birimlerince av bayileri denetlendi. Polis ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, 6136 ve 2521 sayılı kanunlar kapsamında ithali, üretimi, satın alınması, satılması ve bulundurulması yasak olan alet ve silahlarla ilgili 81 il merkezi ve ilçelerinde faaliyet gösteren av bayileri denetlendi. Bugün gerçekleştirilen eşzamanlı denetlemelerde ayrıca, bayilerin alım ve satım kayıtlarının yer aldığı defterler kontrol edilip, mevcut durumdaki satışa hazır ürünlerle karşılaştırıldı. TS/870 standardına aykırı yivsiz tüfek, standartlara aykırı yivsiz tüfek aksamı (katlanır dipçik, tabanca kabza, tahdit takozu olmayan yüksek kapasiteli şarjör), ses ve gaz fişeği atabilen kurusıkı tabir edilen silahların denetimi de yapıldı. 'DENETİMLERİ OLUMLU KARŞILIYORUZ' Yozgat il genelinde 30 av bayisi denetlenirken, çalışmalara yaklaşık 150 emniyet mensubu katıldı. Denetimlerin kanunlara uygun olarak faaliyet gösteren bayileri memnun ettiğini belirten av bayisi Bahri Kürşad Gözüyaşlı, "Türkiye, Güven, Huzur Uygulaması kapsamında yapılan denetimi olumlu karşılıyoruz. Ateşli silah ve patlayıcı maddelerin denetimi düzenli olarak, yıl boyu, konuyla ilgili görevli birimler tarafından yapılıyor ve yapılması da gerekiyor. Ülkemizin güveni ve huzuru için hep birlikte çalışmalı ve kurallara uyulmasını sağlamalıyız. Kurallara uyulursa hiçbir sorun olmaz" dedi.

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