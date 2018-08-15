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Ülke genelinde hava az bulutlu ve açık olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 13:18 | Son Güncelleme

Ülke genelinde hava az bulutlu ve açık olacak

Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin yarın parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, yarın Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Denizlerde fırtına beklenmiyor.

- Bölgelere göre hava durumu

Doğu Karadeniz'in doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Rüzgar, Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerine kadar 2-4, sabah saatlerinde 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu batı ve kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde esecek. Dalga boyu 0,5 -1,5 metre, Batı Karadeniz'de sabah saatlerinde yer yer 2 metre olacak.

Havanın az bulutlu olması beklenen Marmara Bölgesi'nde rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 2-4, öğleden sonra 5 kuvvetinde esecek. Dalga boyu 0,5-1,5 metre olacak.

Ege Bölgesi'nde hava az bulutlu ve açık olacak. Rüzgar, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3-5, güneyde kuzey ve kuzeybatıdan 3-5 yer yer 6 kuvvetinde esecek.

Dalga boyu 0,5-1,5 metrede seyredecek.

Akdeniz Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. İskenderun Körfezi'nde parçalı bulutlu hava etkili olacak. Rüzgar, Batı Akdeniz'de batı ve güneydoğundan 2-4, batısı akşam saatlerinde kuzeybatıdan 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı, batısı ilk saatlerde yer yer kuzeydoğudan 2-4 kuvvetinde esecek. Dalga boyu 1-1,5 metre olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahmin

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