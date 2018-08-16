Ülke genelinde, 'Huzurlu bayramlar Türkiye' uygulaması

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürlüğü, ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen, 'Huzurlu bayramlar Türkiye' uygulamasında, aranan 978 kişinin yakalandığını, kayıp 3'ü çocuk 15 kişinin ise bulunduğunu duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada; genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla yurt genelinde kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların Kurban Bayramı öncesi yoğun olarak bulundukları yerlerde 'Huzurlu Bayramlar Türkiye' uygulamasının gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, 81 İl Emniyet Müdürlüğü tarafından suç işlemeye mütemayil kişilerin caydırılması, çeşitli suçlardan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla ülke genelinde öğleden önce, öğleden sonra ve akşam saatlerinde olmak üzere deniz ve hava limanlarında, otobüs terminallerinde, tren istasyonlarında, alışveriş merkezlerinin içerisi, giriş ve çıkışları ile kurbanlık satış alanlarında, bunların yakın çevrelerinde ve bölgelerde oluşturulan otoparklarda uygulamanın gerçekleştirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"27 bin 33 emniyet ve 19 bin 974 jandarma personeli olmak üzere toplamda 47 bin 007 personel, 9 bin 357 kara aracı, 4 deniz aracı, 3 hava aracı olmak üzere toplamda 9 bin 364 ekip ve 156 detektör köpeğinin katılımı ile 6 bin 81 uygulama noktasında yapılan uygulamanın sonucunda; 457 bin 244 şahıs, 15 bin 082 umuma açık işyeri kontrol edildi, 978 aranan şahıs yakalandı ve 90 şahıs gözaltına alındı. 3’ü çocuk olmak üzere 15 kayıp şahıs bulundu. 138 bin 690 adet araç kontrol edildi, 99 adet aranan araç yakalandı. Denetimler sonucu idari ve trafik yönünden toplamda 1.347.310 TL cezai işlem uygulanarak 548 araç trafikten men edildi. 12 adet tabanca, 11 adet av tüfeği, 253 adet mermi, 3 adet kesici/delici alet, 11 adet kurusıkı tabanca, 7 gram eroin, 12.272 gram esrar, 9 gram bonzai, 37 adet ecstasy, 913 adet uyuşturucu hap, 4.596 adet kök kenevir bitkisi ve 4.658 paket kaçak sigara ele geçirildi."

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