Ülke genelinde düzenlenen kumar ve tombala uygulaması kapsamında 2 bin 581 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 ilde kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla dün 22.00-01.00 saatlerinde uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada, 6 bin 947 ekip ve 29 bin 89 personel görev aldı, 128 köpek kullanıldı. Çalışmalarda, 19 bin 84 kahvehane, kıraathane dernek ve kooperatif denetlendi.

Denetlenen 250 kahvehane, kıraathane dernek ve kooperatife idari işlem uygulanırken, 81 iş yeri de kapatıldı.

Sorgulamalar sonucunda 336 kişi gözaltına alındı, 655 aranan zanlı yakalandı.

Uygulama kapsamında toplam 2 bin 581 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 27 tombala makinesi, 9 sigaramatik, 16 kumar makinesi, 25 bin 342 lira, 5 tabanca, 3 av tüfeği, 3 keseci delici alet, 2 kurusıkı tabanca, 48 dolu fişek, 1 kilo 190 gram esrar, 704 paket kaçak sigara ile çok sayıda oyun kağıdı, pul ve fiş ele geçirildi.

