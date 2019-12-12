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Ülke genelinde okul çevreleri ve servis araçlarına eş zamanlı denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 11:09 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ülke genelinde okul çevreleri, servis araçları ve genel asayiş trafik denetim uygulaması gerçekleştirildi.Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, okullar çevresinde bulunan umuma açık yerler, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak 11 Aralık’ta okul çevrelerinde uygulama yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ülke genelinde okul çevreleri, servis araçları ve genel asayiş trafik denetim uygulaması gerçekleştirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, okullar çevresinde bulunan umuma açık yerler, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak 11 Aralık’ta okul çevrelerinde uygulama yapıldı. Ayrıca okul servis araçları ve personeli de denetlendi. Ülke genelinde 46 bin 925 personelin katılımı ile yapılan uygulamada 37 bin 76 okul servis aracı denetlendi. 525 sürücüye “Okul Servis Araçları Yönetmeliği’ne uymamak”, 412 sürücüye “emniyet kemeri takmamak”, 276 sürücüye “fazla yolcu taşımak” ihlalleri başta olmak üzere toplam 2 bin 326 sürücüye cezai işlem uygulandı ve eksikliği tespit edilen 395 okul servis aracı trafikten men edildi.

35 bin 352 umuma açık yer denetlendi
Denetimlerde 15 bin 183 okul çevresi kontrol edilerek, öğrenci yurtlarına yakın alanlarda bulunan park-bahçeler, metruk binalar, alkol, özellikle açık veya paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları gibi umuma açık 35 bin 352 yer denetlendi. Bu denetimlerde 235 işyeri hakkında ve paket açılarak adet şeklinde sigara satışı yapan 8 işyeri hakkında idari işlem yapıldı.

Aranan 946 şahıs yakalandı
Umuma açık yerlerde bulunan 389 bin 484 şahıs da sorgulandı. 2 FETÖ/PDY, 21 uyuşturucu suçları, 9 cinsel suçlar, 60 yaralama, 42 hırsızlık, 17 dolandırıcılık, 20 tehdit, 7 hakaret, 12 kayıp çocuk, 537 yoklama kaçağı-bakaya, 219 diğer suçlardan olmak üzere toplam 946 aranan şahıs yakalanırken, dilencilikle ilgili herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Denetimlerde 13 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet av tüfeği, 956 adet mermi/fişek, 9 adet kesici/delici alet ile 4 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. 507 gram eroin, 15 gram esrar, 129 gram sentetik uyuşturucu, 6 bin 301 paket kaçak sigara, 144 litre kaçak içki, 17 bin adet tütün doldurulmuş macaron ve 161.036 gram macarona doldurulmak üzere kıyılmış tütün ele geçirildi.

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