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Ülke genelinde okul servisi denetimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 21:37 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünce 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk haftasında okul servis araçlarına yönelik denetimlerde 49 bin 717 araç ve sürücü denetlenirken, bin 126 servis sürücüsünün yönetmelikte belirtilen şartlara uymadığı tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğünce 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk haftasında okul servis araçlarına yönelik denetimlerde 49 bin 717 araç ve sürücü denetlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ebeveynlerin çocuklarını herhangi bir endişe duymaksızın okula göndermelerini, çocukların servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmasını sağlamak amacıyla eğitim döneminin ilk haftası okul servis araçları ve şoförlerine yönelik denetim yapıldı.

49 bin 717 araç ve sürücünün denetlendiği, 4 bin 350 trafik kural ihlalinin tespit edildiği denetimlerde, 305 araç trafikten men edilirken, 7 sürücü belgesi de geçici olarak geri alındı.

Denetimlerde bin 126 servis sürücüsünün Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymadığı tespit edildi.

Sürücülere, cezai işlem uygulanırken, eksiklikler belediye ve milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla okul idarelerine bildirildi.

Denetimlerin, eğitim öğretim dönemi boyunca süreceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel Müdürlüğü okul servis araçları

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