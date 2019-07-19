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Ülke genelinde 'tarım araçları' denetimi 

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 19:42 | Son Güncelleme

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), ülke genelinde gerçekleştirilen ‘tarım araçları’ denetimlerinde, 6 bin 705 sürücünün denetlendiğini ve 192 aracın trafikten men edildiğini açıkladı.

Ülke genelinde 'tarım araçları' denetimi 

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), ülke genelinde gerçekleştirilen ‘tarım araçları’ denetimlerinde, 6 bin 705 sürücünün denetlendiğini ve 192 aracın trafikten men edildiğini açıkladı.
EGM, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülke genelinde tarım araçları denetimlerinin yapıldığını açıkladı. Açıklamaya göre, tarımsal faaliyetlerde kullanılan araçların ve römorklarının yılın sadece belirli dönemlerinde trafikte bulunmaları ve çoğunlukla köylerde/kırsal bölgelerde faaliyet yürütmelerine bağlı olarak zaman zaman standart dışı yüklemelerle gün bitiminde gece seyrettiği, eksiklikleri veya yapıları itibariyle diğer sürücülerce görülmelerinin sınırlı düzeyde olduğu ve trafik güvenliğinin olumsuz etkilendiği tespit edildi.
Öte yandan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Trafik güvenliğini sağlamak ve tarım araçları kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 18 Temmuz 2019 tarihinde ülke genelinde 'Tarımsal Faaliyette Bulunan Zirai Araçlara' yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, 6 bin 705 araç sürücüsü denetlendi, 183 aracın sigortasız, 319 aracın ise muayenesiz olduğu tespit edildi, 192 araç trafikten men edildi, 1 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı, toplam 890 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı."
EGM'den yapılan uyarıda şunlar kaydedildi:
"Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülerimize kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarına uymalarını ve gerçekleştirilen bu denetimlerin trafik güvenliğinin sağlanması ile can kayıplarının azaltılmasına yönelik olarak belirlenen aralıklarla sürdürüleceğini bir kez daha hatırlatırız."

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Ülke genelinde 'tarım araçları' denetimi

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