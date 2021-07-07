HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ülke genelinde teyakkuza geçildi! Ünlü gazeteci sokak ortasında vuruldu

Ülke genelinde teyakkuza geçildi! Ünlü gazeteci sokak ortasında vuruldu

07.07.2021 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollandalı ünlü gazeteci Peter R de Vries, başkent Amsterdam’da uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Polis şüphelinin tarifini vererek vatandaşlardan saldırgana yaklaşmamaları ve gördükleri yerde polisi aramalarını istedi.

Ülke genelinde teyakkuza geçildi! Ünlü gazeteci sokak ortasında vuruldu

Hollandalı ünlü gazeteci Peter R de Vries, başkent Amsterdam’da silahlı saldırıya uğradı. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırının Lange Leidsedwarsstraat’ta düzenlendiği ve de Vries’ın ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. De Vries’in Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS’taki bir televizyon programından çıktıktan sonra saldırıya uğradığı ifade edildi.

VATANDAŞLARDAN POLİSİ ARAMALARI İSTENDİ

Polis, şüphelinin açık tenli, ince yapılı, koyu yeşil kamuflaj ceketli ve siyah şapkalı bir erkek olduğunu aktarırken, vatandaşlardan söz konusu tarife uyan saldırgana yaklaşmamaları ve gördükleri yerde polisi aramalarını istedi.

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

SUÇ SORUŞTURMALARIYLA TANINIYOR

Televizyon programlarında sık sık yorum yapan 64 yaşındaki de Vries, Hollanda’da yaptığı suç soruşturmalarıyla tanınıyor. De Vries, 1983 yılında Freddy Heineken’in kaçırılması da dahil olmak üzere çok sayıda yüksek profilli davayı ele almıştı. De Vries ayrıca, 2005 yılında Aruba’da Natalee Holloway’in ortadan kaybolmasını araştıran çalışmasıyla 2008’de güncel olaylar kategorisinde uluslararası Emmy Ödülü kazanmıştı.

Hollanda medyası, bir şüphelinin Amsterdam’ın güneyinde tutuklandığını, ancak bunun henüz polis tarafından doğrulanmadığını aktardı. (AA)

Büyük siber fidye saldırısının arkasındaki çete 70 milyon dolarlık Bitcoin istiyorBüyük siber fidye saldırısının arkasındaki çete 70 milyon dolarlık Bitcoin istiyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sabah yatağında görünce neye uğradığını şaşırdı: Öleceğimi sandımSabah yatağında görünce neye uğradığını şaşırdı: Öleceğimi sandım
PARTNER43 yaşındaki Deniz, kusursuz fiziğinin sırrını verdi! Her gün aynı sebzenin suyunu içiyor43 yaşındaki Deniz, kusursuz fiziğinin sırrını verdi! Her gün aynı sebzenin suyunu içiyor
Tedirgin eden sözler: Milyonlarca Amerikalı korunmasızTedirgin eden sözler: Milyonlarca Amerikalı korunmasız
Anahtar Kelimeler:
Hollanda silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş ve Galatasaray'dan transfer açıklaması

Beşiktaş ve Galatasaray'dan transfer açıklaması

Bakan Koca kritik verileri açıkladı! Vaka sayısında artış

Bakan Koca kritik verileri açıkladı! Vaka sayısında artış

Dev bankanın müşterileri şokta! İşlem yapılmıyor

Dev bankanın müşterileri şokta! İşlem yapılmıyor

Metrekareye 100 kilograma yakın yağış bekleniyor

Metrekareye 100 kilograma yakın yağış bekleniyor

Mehmet Aydın'ın köylüleri üzgün

Mehmet Aydın'ın köylüleri üzgün

Korku dolu anlar! Kendini kesti, kimseyi yanına yaklaştırmadı

Korku dolu anlar! Kendini kesti, kimseyi yanına yaklaştırmadı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası müjde

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası müjde

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Bataklık' operasyonunda yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

'Bataklık' operasyonunda yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: TBMM'de yeni bir kanun hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: TBMM'de yeni bir kanun hazırlanıyor

'Tosuncuk'un Bursa'daki evi görüntülendi

'Tosuncuk'un Bursa'daki evi görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.