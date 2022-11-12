Ülke genelinde yapılan tatbikata polis ekipleri de katıldı

Türkiye genelinde ilk defa 81 ilde aynı anda deprem tatbikatı yapıldı. Çok sayıda insanın hayatını kaybettiği 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümünde saat 18.57’de gerçekleşen tatbikat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de (KKTC) yapıldı. Günler öncesinde vatandaşların cep telefonlarına bilgi mesajı atan AFAD, herkesi “Çök, kapan, tutun” hareketini yapmaya davet etti. Bugün saatler 18.57’i gösterdiğinde radyo, televizyon ve camilerden yapılan duyuruyla Kocaeli'de vatandaşlar hareketi yapmaya başladı. Tatbikata Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de katılım gösterdi. Duyurunun yapılmasının ardından emniyet personeli, gerçek bir deprem anı gibi tatbikatı gerçekleştirdi. (İHA)

