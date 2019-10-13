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Ülke genelinde yasa dışı bahis, kumar ve narkotik uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 12:02 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı koordinesinde kolluk birimlerince, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "yasa dışı bahis", "kumar ve oyun makineleri", "narkotik" uygulamasında 44 bin 198 araç, 413 ikametgah ve 33 bin 445 şüpheli kontrol edildi - Çok sayıda tombala makinesi, yasa dışı bahis kuponu ve uyuşturucunun ele geçirildiği uygulamada yasa dışı bahis oynatılan 70 iş yerinde 111 kişi hakkında adli, bin 37 kişi hakkında da kumar oynamaktan idari işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde kolluk birimlerince, yurt genelindeki eş zamanlı "yasa dışı bahis", "kumar ve oyun makineleri", "narkotik" uygulamasında 44 bin 198 araç, 413 ikametgah ve 33 bin 445 şüpheli kontrol edildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca bahis, kumar ve oyun makineleriyle uyuşturucu suçlarına yönelik ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamalara 12 bin 747 ekip ve 45 bin 467 personel katıldı.

Çok sayıda tombala ve oyun makinesi, sigaramatik ve yasa dışı bahis kuponunun ele geçirildiği uygulamada 70 iş yerinde yasa dışı bahis oynatan 111 şahsa adli, 185 kişiye de bahis oynamaktan idari işlem yapılarak para cezası kesildi.

137 kişinin gözaltına alındığı, aranan 815 kişinin yakalandığı uygulamada, bin 37 kişi hakkında kumar oynamaktan idari işlem yapıldı.

Denetimlerde 261 umuma açık iş yeri, kooperatif ve derneğe idari işlem yapılırken 37 iş yeri mühürlendi.

Uygulama kapsamında 44 bin 198 araç, 413 ikametgah ve 33 bin 445 şüpheli arandı.

Aramalarda 7 kilo 443 gram esrar, bin 343 ecstasy hap, 170 kenevir bitkisi, 139 sentetik ecza, 64 gram metamfatemin, 65 gram sentetik kannabinoid, 41 gram skunk ve 11 gram kokain ele geçirildi.

Ayrıca 78 bilgisayar, 8 yazıcı, 58 bin 750 lira, 13 tabanca, 13 av tüfeği, 18 kurusıkı tabanca, 220 mermi, 14 cep telefonu, 39 tombala ve 14 oyun makinesi, 10 sigaramatik ve çok sayıda yasa dışı bahis kuponuna el konuldu.

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Emniyet İçişleri Bakanlığı Jandarma kumar narkotik yasadışı bahis

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