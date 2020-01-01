Ülke genelinde yılbaşı tedbirleri canlı bağlantılarla denetlendi

Çelik, ülke genelinde 255 bin 804 kolluk görevlisinin, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamında girmesi için günün ilk ışıklarına kadar mesai yapacağını söyledi.

Mersin, Samsun ve Eskişehir'de görevli polis, jandarma ve sahil güvenlik personeline canlı bağlantı gerçekleştiren Çelik ve bakanlık bürokratları, kolluk kuvvetlerinden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Çelik, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz ve ilgili daire başkanları, yılbaşı kutlamalarına ilişkin güvenlik önlemlerini değerlendirmek üzere EGM Koordinasyon Merkezi'nde bir araya geldi.

- Bakan Soylu, canlı bağlantıyla bilgi aldı

Hakkari'deki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de bağlantı gerçekleştirildi.

Soylu, görevi başındaki bakanlık personeline teşekkürlerini ileterek, tüm vatandaşlara "Hayırlı seneler" temennisinde bulundu.

Kutlamaların sorunsuz gerçekleştirilmesinden dolayı mutlu olduğunu kaydeden Soylu, "İnşallah 2020 yılı da aynı şekilde huzurlu, mutlu, ağız tadıyla geçer diye Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

İller İdaresi Genel Müdürü Çelik ise yurt genelinde güvenlik tedbirlerinin planlandığı gibi devam ettiğini ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını aktardı.

İstanbul Taksim Meydanı'nda 30 bin, İstiklal Caddesi'nde 80 bin, İzmir Alsancak Meydanı'nda 5 bin, Ankara Kızılay Meydanı'nda 5-10 bin vatandaşın toplandığını ifade eden Çelik, vatandaşların yeni yılı kutladıktan sonra alanlarından ayrılmaya başladıklarını bildirdi.

