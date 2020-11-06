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Ülke geneline tanıtılacak! Tarladan sofraya yolculuğu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 10:05 | Son Güncelleme

Çandır fasulyesinin tarladan sofraya yolculuğu başladı. Konyaaltı Belediyesi, tanıtıma katkı sağlamak ve üretime teşvik etmek amacıyla çandır fasulyesinin hasadını gerçekleştirdi. Belediyenin amacı bu enfes lezzeti ülke geneline duyurmak.

Ülke geneline tanıtılacak! Tarladan sofraya yolculuğu başladı

Konyaaltı Belediyesi, üretimi teşvik etmek ve tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Yarbaşçandır Mahallesi’nde 5 bin metrekare alanda ekimini yaptığı Çandır fasulyesinin hasadını gerçekleştirdi. Hem bölge çiftçisini teşvik etmek hem de Antalya’nın bir değeri olan Çandır fasulyesini ülke geneline duyurmak amacıyla yapılan üretimin son safhasına gelindi.

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Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kökleriyle topraktan koparılan fasulyeler, kurutulmaya bırakıldı. Bu işlemin sonrasında ise harman edilen fasulyeler, sofraların vazgeçilmez lezzeti kuru fasulye olarak son halini aldı.

'HALKA DAĞITILACAK'

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilçede üretilen Çandır fasulyesinin, lezzet ve besin değeri açısından önemli yere sahip olduğunu söyledi.

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Başkan Esen, "Kuru fasulyenin önemli türlerinden biri olan ve ismini de Yarbaşçandır Mahallemizden alan Çandır fasulyesi ülkemizde yok olma noktasına gelmişti. Konyaaltı Belediyesi olarak hem çiftçimizi teşvik etmek, hem de bu değerimizi yaşatmak adına kendi tarlamızda Çandır fasulyesi üretimi yapıyoruz. Yaklaşık 5 aylık çabanın ardından ürünümüzü hasat ettik. Verimli bir üretim yılı oldu. Elde ettiğimiz fasulyeyi gıda paketlerinde halkımıza dağıtacağız" diye konuştu.


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