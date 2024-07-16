Ülke iki mevsimi bir arada yaşıyor! ‘Sarı kodlu’ hem sıcak hem de sağanak için uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Sinop ve Samsun çevreleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

10 ŞEHİR İÇİN 'SARI KODLU' UYARI

Meteoroloji 10 şehir için 'sarı kodlu' sağanak uyarısında bulundu verildi. Uyarıya göre, Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Isparta, Kastamonu, Konya ve Karabük'te sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.

SICAKLIK ARTIYOR

Yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

16 TEMMUZ SALI GÜNÜ BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA BÖLGESİ

BURSA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 39° Az bulutlu

İSTANBUL °C, 34°Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 39°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 33°C Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 34°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 34°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 32°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 32°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

AMASYA °C, 34°C Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 41°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C Az bulutlu ve açık