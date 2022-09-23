Ülke kapılarını Ruslara açtı! Seferberlikten kaçana iltica hakkı

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı müdahale devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Putin'in kısmi seferberlik ilan ettiğini açıklaması sonrasında Ruslar ülkeyi terk etmenin yollarını arıyor. Kısmi seferberlikten kaçmak için binlerce Rus sınır kapıları ve havalimanlarına akın etti. Almanya ise seferberlikten kaçan Rus vatandaşlarının iltica başvurusu yapabileceğini açıkladı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser

ALMANYA İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN İLTİCA AÇIKLAMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkede kısmi seferberlik kararını açıklamasının ardından binlerce kişi komşu ülke sınır kapılarına gitti. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yaptığı açıklamada, askere gitmek istemeyen Rus vatandaşlarının iltica başvurusunda bulunabileceğini açıkladı. Baskıyla tehdit edilen Rusların, Almanya'da uluslararası koruma alması gerektiğini söyleyen Faeser, "Putin'in rejimine karşı çıkan ve bu nedenle kendilerini büyük tehlikelere atanlar, Almanya'ya iltica başvurusunda bulunabilir" dedi. Faeser ayrıca, Almanya'nın aylardır zulüm gören ve tehdit edilen Rus rejim karşıtlarını kabul ettiğini de sözlerine ekledi.

"PUTİN'İN YOLUNDAN NEFRET EDEN HERKES ALMANYA'DA MEMNUNİYETLE KARŞILANIR"

Öte yandan Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann ise, "Putin'in yolundan nefret eden ve liberal demokrasiyi seven herkes Almanya'da memnuniyetle karşılanır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

