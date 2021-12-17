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Ülke karanlığa gömüldü! "Siber saldırı yüzünden..."

17.12.2021 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Venezuela'da ülke genelinde yaşanılan elektrik kesintisi nedeniyle birçok bölgenin karanlığa gömüldüğü bildirildi. Venezuela Enerji Bakanı Nestor Reverol, kesintiye ülkenin doğusunda, Guri bölgesindeki Simon Bolivar Hidroelektrik Santraline düzenlenen siber saldırının neden olduğunu belirterek sorunun düzeltilmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Ülke karanlığa gömüldü! "Siber saldırı yüzünden..."

Ülke basınında çıkan habere göre, gece saatlerinde başlayan ve bazı eyaletlerde devam eden elektrik kesintisi giderilmeye çalışılıyor.

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Başta başkent Karakas olmak üzere ülkenin 23 eyaletinden 20'sinde etkili olan kesintiler, hizmetleri durma noktasına getirdi.

Venezuela Enerji Bakanı Nestor Reverol, kesintiye ülkenin doğusunda, Guri bölgesindeki Simon Bolivar Hidroelektrik Santraline düzenlenen siber saldırının neden olduğunu belirterek sorunun düzeltilmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

GUAIDO'DAN TEPKİ

Venezuela'da kendini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden eski Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido ise kesintinin ekonomik kriz ve ülke yönetimindeki beceriksizlikten kaynaklandığını öne sürdü.

Venezuela'da geçen yıllarda da ülkeyi karanlıkta bırakan ve hükümetin sabotaj olarak değerlendirdiği çok sayıda elektrik kesintisi meydana gelmişti.

Muhalefet ise kesintinin yenilenmeyen, bakımı yapılmayan ve kalifiye görevli çalıştırılmayan elektrik altyapısındaki yetersizlikten kaynaklandığını öne sürmüştü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela
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