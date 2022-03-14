Ülke karanlığa gömüldü! "Tam sistem çökmesi"

Nijerya'da 11 saatten uzun süredir elektrik kesintisi yaşanıyor. Ülkenin adeta karanlığa gömüldüğü kesintiyle ilgili olarak Nijerya Elektrik İletim Şirketinden bir açıklama yapıldı.

"TAM SİSTEM ÇÖKMESİ"

Nijerya Elektrik İletim Şirketinden yapılan açıklamada, yerel saat ile 10.40'ta elektrik şebekesinin bazı bölümlerinde meydana gelen voltaj düşüşü nedeniyle "tam sistem çökmesi" yaşandığı belirtildi.

Ülkenin çoğu bölgelerinde elektrik kesintisi yaşandığı aktarıldı.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Şebeke yenileme çalışmalarının sürdüğü, voltaj düşüşünün nedenin araştırıldığı kaydedildi. (AA)

