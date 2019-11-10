Ülke karıştı! Bolivya’da hükümet karşıtı protestolara polis de destek verdi

20 Ekim’de yapılan seçimlerde Devlet Başkanı Evo Morales’in usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle başlayan protestolara polis güçleri de dahil oldu. Seçimlerde 4’üncü kez seçilen Morales, polisin protestolara katılmasıyla bunun bir darbe olduğunu basına açıkladı.

MORALES HALKI SOKAĞA ÇAĞIRDI

Polisler kışlalarının çatılarına çıkarak gösterilere destek verirken, Başkan Morales, halkı sokaklara çağırarak kendisine destek istedi.

Ülkede tansiyon ilk olarak başkanlık seçimlerinde seçim sonuçlarının sayılmasının 24 saat durmasıyla yükselmiş ve protestolar seçim sonuçları açıklanmasıyla başlamıştı.

Geçen hafta Vinto kasabasının Belediye Başkanı Patricia Arce, Morales’e destek verdiği gerekçesiyle protestocular tarafından saldırıya uğramıştı.

MUHALEFETTEN GÖSTERİLERE DEVAM ÇAĞRISI

Bolivya'da geçen ay düzenlenen devlet başkanlığı seçimini ilk turda kazanan Devlet Başkanı Evo Morales'in "hile" yapıldığı iddiasıyla seçimleri yenilenme kararı almasının ardından, muhalif Carlos Mesa, destekçilerine sokak gösterilerine devam etme çağrısında bulundu.

Mesa, başkent La Paz'da basına yaptığı açıklamada, tüm kesimlerin katılımıyla yeni seçim takvimini belirleyecek komisyonun oluşturulmasını ele almak üzere Bolivya Çok Uluslu Yasama Meclisinde oturum talebinde bulundu.