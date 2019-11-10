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Ülke karıştı! Bolivya’da hükümet karşıtı protestolara polis de destek verdi

DÜNYA HABERLERİ  | 10.11.2019 22:56 | Son Güncelleme

Bolivya’nın La Paz kenti başta olmak üzere dört büyük kentte hükümet karşıtı protestolara bazı polis güçleri de destek vererek katıldı. Öte yandan 20 Ekim'deki seçimlerin iptali ve yenilenmesi için günlerdir sokak gösterileri düzenleyen muhalefet, Devlet Başkanı Evo Morales'in katılmadığı devlet başkanlığı seçimleri yapılana kadar gösterilerin devam etmesi çağrısı yaptı.

20 Ekim’de yapılan seçimlerde Devlet Başkanı Evo Morales’in usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle başlayan protestolara polis güçleri de dahil oldu. Seçimlerde 4’üncü kez seçilen Morales, polisin protestolara katılmasıyla bunun bir darbe olduğunu basına açıkladı.

MORALES HALKI SOKAĞA ÇAĞIRDI

Polisler kışlalarının çatılarına çıkarak gösterilere destek verirken, Başkan Morales, halkı sokaklara çağırarak kendisine destek istedi.

Ülkede tansiyon ilk olarak başkanlık seçimlerinde seçim sonuçlarının sayılmasının 24 saat durmasıyla yükselmiş ve protestolar seçim sonuçları açıklanmasıyla başlamıştı.

Geçen hafta Vinto kasabasının Belediye Başkanı Patricia Arce, Morales’e destek verdiği gerekçesiyle protestocular tarafından saldırıya uğramıştı.

MUHALEFETTEN GÖSTERİLERE DEVAM ÇAĞRISI

Bolivya'da geçen ay düzenlenen devlet başkanlığı seçimini ilk turda kazanan Devlet Başkanı Evo Morales'in "hile" yapıldığı iddiasıyla seçimleri yenilenme kararı almasının ardından, muhalif Carlos Mesa, destekçilerine sokak gösterilerine devam etme çağrısında bulundu.

Mesa, başkent La Paz'da basına yaptığı açıklamada, tüm kesimlerin katılımıyla yeni seçim takvimini belirleyecek komisyonun oluşturulmasını ele almak üzere Bolivya Çok Uluslu Yasama Meclisinde oturum talebinde bulundu.

Günlerdir 20 Ekim'deki seçimlerin iptal edilmesini ve yenilenmesini isteyen muhalif Mesa, Morales ve yardımcısı Garcia Linera'nın katılmadığı devlet başkanlığı seçimleri düzenleninceye kadar destekçilerine sokak gösterilerine devam etme çağrısı yaptı.

Mesa, Morales'in seçime katılamayacağını ileri sürdü.

Sağcı Sivil Komitelerin Santa Cruz kentindeki Başkanı Luis Fernando Camacho da Morales istifa edene kadar gösterilerin devam edeceğini açıkladı.

(DHA / AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bolivya Evo Morales protesto seçim

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