Ülke karıştı! Hükümet düşmüştü... Eski Başbakan İmran Han'dan flaş çağrı: "Halkı sokağa çıkarırım"

Yerel basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han, görevden alınmasının ardından ilk mitingini Peşaver'de düzenledi.

"HALKI SOKAĞA ÇIKARACAĞIM"

Han, burada yaptığı açıklamada "Yeni seçimler bir an önce duyurulmalı aksi halde halkı sokağa çıkaracağım." dedi.

Halktan kendisine yönelik dış komploya karşı barışçıl gösteri yapmasını isteyen Han, ABD’ye Pakistan’da askeri üs vermediği için Washington'un ülkede rejim değişikliği yaptığını iddia etti.

Han, Pakistan'ın ABD için savaştığını ancak Washington'un drone saldırılarıyla masum Pakistanlıları öldürdüğünü belirtti.

PTI lideri Han, 16 Nisan'da Karaçi'de miting düzenleyeceğini açıkladı.

İMRAN HAN HÜKÜMETİ DÜŞMÜŞTÜ

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

ABD'DEN YENİ PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF'E TEBRİK

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yazılı açıklama yaparak, Şerif'in Başbakanlık görevine başlaması dolayısıyla tebriklerini dile getirdi.

Pakistan'ın 75 yıldır ABD'nin çeşitli alanlarda önemli bir ortağı olduğunu kaydeden Blinken, "ABD, yeni seçilen Başbakan Şahbaz Şerif'i tebrik ediyor, Pakistan hükümetiyle uzun soluklu işbirliğimizi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Blinken ayrıca, güçlü, demokratik ve müreffeh bir Pakistan'ın her iki ülkenin de çıkarına olduğunu belirtti.

(AA)

