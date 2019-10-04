Ülke karıştı! Olağanüstü hal ilan edildi

Ekvador'da Devlet Başkanı Lenin Moreno hükümetinin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı anlaşma gereği ulaştırma alanında sağlanan akaryakıt desteklerini kaldırmasına tepki olarak gidilen ulusal grev, hükümet karşıtı protestolara ve yer yer şiddet eylemlerine dönüştü.

Başkent Quito'nun tarihi merkezinde protestoları takip eden gazeteciler, polis tarafından darp edildi, kuzeydeki Guayaquil kentinde yağma olayları görüldü.

'HÜKÜMET DİYALOĞA AÇIK'

Devlet Başkanı Moreno, grev ve buna bağlı olarak çıkan olaylar nedeniyle İçişleri Bakanı Maria Paula Romo ve Savunma Bakanı Oswaldo Jarrin ile yaptığı güvenlik zirvesinin ardından tüm ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Hükümeti sarsmak ve istikrarsızlık çıkarmak için kaos peşinde gruplar olduğunu öne süren Moreno, buna izin vermeyeceklerini vurguladı ve yine hükümetin diyaloğa açık olduğunu belirtti.

Moreno'nun ilan ettiği olağanüstü hal, hükümete ulaşım ve gösteri haklarını kısıtlama, orduyu yollara ve şehir meydanlarına çıkarma imkanları sağlıyor ve 60 gün sürüyor.