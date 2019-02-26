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"Ülke olarak suyun her damlasına ihtiyacımız var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 11:20 | Son Güncelleme

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: - "2023'te sanayi, tarım ve evsel kullanımda 112 milyar metreküp su kullanmış olacağız. Ülke olarak suyun her damlasına ihtiyacımız var" - "Yağmur sularını toplamamız gerekiyor. Yağmur suyu hasadı yapmamız gerekiyor. Eski Anadolu'da olduğu gibi su sarnıçlarını geri getirmemiz gerekiyor"

MUHARREM CİN - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, 2023'te sanayi, tarım ve evsel kullanımda 112 milyar metreküp su tüketimi olacağını belirterek, "Ülke olarak suyun her damlasına ihtiyacımız var." dedi.

Kadıoğlu, bir program kapsamında geldiği Kütahya'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gelecek yıllarda belirgin şekilde küresel iklim değişikliklerine maruz kalacağını söyledi.

Bu değişikliklere karşı hazırlıklı olunmasının önemine işaret eden Kadıoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak yarı kurak bir ülkeyiz. Türkiye'de nüfus artışı var, sanayileşme var, tarımda büyük bir su girdisi var. Yani Türkiye'de su kullanımı artıyor. Bu su kullanımı arttıkça 112 milyar metreküp olan yıllık su potansiyelimize ulaşmış olacağız. Yani 2023'te sanayi, tarım ve evsel kullanımda 112 milyar metreküp su kullanmış olacağız. Ülke olarak suyun her damlasına ihtiyacımız var. Yağmur sularını toplamamız gerekiyor. Yağmur suyu hasadı yapmamız gerekiyor. Eski Anadolu'da olduğu gibi sarnıçları geri getirmemiz gerekiyor. Kullanım suyunu çeşme suyundan değil, yağmur suyundan yapmalıyız."

Kadıoğlu, açık arazilerde yağmur suyunun önüne setler yapılarak yer altı sularının beslenmesi, suların eskiden olduğu gibi sarnıçlarda toplanarak günlük su kullanımlarının buralardan karşılanması gerektiğini vurguladı.

- "İklimden dolayı daha fazla göçler olacak"

Türkiye'nin yaşanan iklim değişikliğiyle beraber daha sıcak ve kurak bir iklime girmesinin beklendiğini aktaran Kadıoğlu, şöyle devam etti:

"Sıcak iklim demek, daha fazla orman yangını demek, daha fazla kene, sıtma gibi hayvanlardan bulaşan hastalıklarda artış demek, su kıtlığı demek, yer altı sularının tuzlanması demek. İklimden dolayı daha fazla göçler olacak. İç göçler ve dışarıdan gelen göçler. Çünkü belli bölgelerde tarımdan geçinenler su olmadığından ve sıcak nedeniyle tarım yapamaz hale gelecek. Daha fazla meteorolojik afetlerle karşılaşacağız. Daha fazla gök gürültülü, şimşekli sağanaklar ve aşırı yağışlarla karşılaşacağız. Özellikle kentlerde beton yüzeylerdeki aşırı yağışın bir anda akışa geçmesiyle çukur alanlarda su birikmesi ve kent sellerinde büyük artışlar bekleniyor."

Kadıoğlu, Türkiye'de sıcaklıkla ilgili orman yangınları, ormanda böceklenmeler, dumansız orman yangınları denilen olaylarda da önemli oranda artışlar olacağını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
iklim kuraklık Kütahya Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu

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