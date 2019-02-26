MUHARREM CİN - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, 2023'te sanayi, tarım ve evsel kullanımda 112 milyar metreküp su tüketimi olacağını belirterek, "Ülke olarak suyun her damlasına ihtiyacımız var." dedi.

Kadıoğlu, bir program kapsamında geldiği Kütahya'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gelecek yıllarda belirgin şekilde küresel iklim değişikliklerine maruz kalacağını söyledi.

Bu değişikliklere karşı hazırlıklı olunmasının önemine işaret eden Kadıoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak yarı kurak bir ülkeyiz. Türkiye'de nüfus artışı var, sanayileşme var, tarımda büyük bir su girdisi var. Yani Türkiye'de su kullanımı artıyor. Bu su kullanımı arttıkça 112 milyar metreküp olan yıllık su potansiyelimize ulaşmış olacağız. Yani 2023'te sanayi, tarım ve evsel kullanımda 112 milyar metreküp su kullanmış olacağız. Ülke olarak suyun her damlasına ihtiyacımız var. Yağmur sularını toplamamız gerekiyor. Yağmur suyu hasadı yapmamız gerekiyor. Eski Anadolu'da olduğu gibi sarnıçları geri getirmemiz gerekiyor. Kullanım suyunu çeşme suyundan değil, yağmur suyundan yapmalıyız."