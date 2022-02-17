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  4. Ülke onu konuşuyor! 102 yaşındaki kadın devlet başkanlığı adaylığını açıkladı

Ülke onu konuşuyor! 102 yaşındaki kadın devlet başkanlığı adaylığını açıkladı

17.02.2022 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya'da 2023'ün Şubat ayında gerçekleşecek olan seçimler öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 102 yaşındaki Nonye Josephine Ezeanyaeche isimli kadın, devlet başkanlığı seçimine adaylığını açıkladı. Ezeanyaeche, devlet başkanı olarak seçildiğinde Nijerya için iyi planları olduğunu belirtti.

Ülke onu konuşuyor! 102 yaşındaki kadın devlet başkanlığı adaylığını açıkladı

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Anambra eyaletinin Aguata bölgesinden gelen Ezeanyaeche, Nijerya Televizyon Otoritesine (NTA) ziyareti esnasında adaylığını duyurdu.

İYİ PLANLARI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Ezeanyaeche, devlet başkan olarak seçildiğinde Nijerya için iyi planları olduğunu söyledi.

"Yaşayan Efsane" ve "Mama Afrika" (Afrika'nın annesi) olarak adlandırılan Ezeanyaeche, "Nijerya Yaşlı Vatandaşlarının Sesi" organizasyonunun kurucusu.

Ülkede ocak sonundan bu yana, aralarında eski ve halen görevdeki valilerin de bulunduğu 10 kadar önde gelen isim devlet başkanlığı için adaylıklarını açıklamıştı.

SEÇİM ŞUBAT 2023'TE

Nijerya'da devlet başkanlığının yanı sıra valileri ve parlamento üyelerini seçmek için Şubat 2023'te genel seçim düzenlenecek. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
seçim Nijerya
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