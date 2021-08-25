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Ülke, pilota ne olduğunu konuşuyor! Can yeleği giymeden uçaktan denize atladı

25.08.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’da acil iniş öncesi küçük uçaktan denize atlayan yardımcı pilotun kayıp olduğu belirtildi. Can yeleği giymeden atladığı öğrenilen pilotla ilgili olarak ülkedeki bazı yerel gazeteler intihar ihtimaline işaret ediyor.

Ülke, pilota ne olduğunu konuşuyor! Can yeleği giymeden uçaktan denize atladı

Fransa’nın Biscarosse bölgesinde, Piper model küçük uçak sahile acil iniş yaptı. Uçağın yardımcı pilotunun acil iniş öncesi denize atladıktan sonra kaybolduğu bildirildi.

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CAN YELEĞİ GİYMEDEN ATLAMIŞ

Uçaktaki eğitmen pilotun ise durumunun iyi olduğu ancak 32 yaşındaki yardımcı pilotu arama çabalarının olumsuz sonuçlandığı belirtildi. Yardımcı pilotun atlamadan önce can yeleği giymediği açıklandı.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA ÇALIŞMASI

Fransız ekipler kayıp pilotu bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına helikopter ve sürat teknelerinin de katıldığı öğrenildi.

Öte yandan, bazı yerel gazeteler uçağın yardımcı pilotunun binlerce metre yükseklikten atlayarak intihar etme ihtimaline işaret etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa
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