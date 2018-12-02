Ülke şokta! Başbakan ve eşi için 'yargılansın' kararı

İsrail’de aylardır devam eden rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında İsrail polisinden ülkede şok etkisi yaratan açıklama geldi. Hakkında 4 ayrı yolsuzluk soruşturması bulunan ve birçok kez ifade verilen Netanyahu hakkında İsrail polisi, “Yargılayın” tavsiyesinde bulundu.

İş adamlarından pahalı hediyeler aldığı, Yedioth Ahronot sahibi ve yayıncısı Arnon Moses ile kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya’dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karışması suçlamalarıyla zor günler yaşayan Netanyahu ve eşi Sara’nın yargılanması önerisi gelmesi Orta Doğu gündemine bomba gibi düştü.

Netanyahu, polisin bu açıklamasının ardından kamuoyunu bilgilendirdi. Netanyahu, “Bu iddiaların yasal bir temeli yok” dedi.

