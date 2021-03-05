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Ülke şokta: Vakalarla başa çıkamıyoruz, yardım edin!

05.03.2021 09:45 | Son Güncelleme:
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Ülke şokta: Vakalarla başa çıkamıyoruz, yardım edin!

Covid-19 vakalarının hızla arttığı ve hastanelerin kapasitelerinin üzerinde hizmet verdiği Çekya'da hükümet diğer Avrupa ülkelerinden yardım talep etti.

İçişleri Bakanı Jan Hamacek'ın aktardıklarına göre, Almanya onlarca Covid-19 hastasının tedavisini üstlenmeyi teklif etti, 19 hastanın komşu ülkeye nakli için hazır olduğu belirtildi.

Çekya'ya yardım eli uzatanlardan İsviçre ise nakil işlemlerini de üstlendiği 20 hasta için hastanelerinde yatak ayırdı. 200 kadar hastanın sevkedilmesi için Polonya ile görüşmelerin de sürdüğü kaydedildi.

KRİZ YAŞANIYOR

Almanya sınırına yakın, başkent Prag'ın çevresindeki hastaneler artık hasta kabul edemez duruma geldi. Pardubice Valisi Martin Netolicky, hastane yataklarının dolmasına ilişkin, daha önce görülmemiş bir kriz yaşandığını ifade etti. Hastaların yurt dışına ne zaman sevk edileceği henüz netlik kazanmadı.

Vaka sayılarının son günlerde hızla artış gösterdiği ülkede, hastanede tedavi olanların sayısı 8 bin 162'ye çıkarak geçen yıldan bu yana en yüksek seviye ulaştı. Bu hastalardan bin 661'i "kritik hasta" konumunda. Son 24 saatte, 16 bin 642 yeni vakanın daha tespit edildiği Çekya'da şu an ayakta ya da hastane tedavi gören aktif vaka sayısı 154 bin 580 olarak kayda geçti.

10,7 milyon nüfuslu Çekya, pandemiye 21 bin civarında kayıp verdi, 1,3 milyondan fazla kişi de virüse yakalandı. Ülkede bugüne dek aşı olanların sayısı, Our World In Data verilerine göre 702 bin civarında.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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