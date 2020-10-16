Ülke telefon kodları, uluslararası alan kodu bilgileri

Uluslararası telefon kodları, başka ülkelerdeki insanlara telefon açmak için kullanılan alan kodlarıdır. Bu kodları bilmeden yurt dışına telefon açmak mümkün değildir. Bu yüzden telefon açmak istediğiniz ülkenin kodunu bilmeniz veya arama öncesinde öğrenmeniz gerekir. Ancak bir ülkenin telefon kodunu bulana kadar onlarca ülkeyi gözden geçirmek oldukça uzun ve yorucu bir süreç haline gelebilir. Bizler de bu talihsiz duruma düşmenizi engellemek için kolay taranabilen bir liste hazırladık. Gelin, bu listeye hep beraber göz atalım!

NOT: Bazı ülkelerin telefon kodları ayın olabilir. Ancak her ülkenin telefon numarası biçimi farklıdır. Yani kodların aynı olması hiçbir şeyi etkilemez.

A Harfiyle Başlayan Ülkeler

ABD Uzak Adaları: +246

ABD Virjin Adaları: +1

Afganistan: +93

Åland Adaları: +358

Almanya: +49

Amerika Birleşik Devletleri: +1

Amerikan Samoası: +684

Andorra: +376

Angola: +244

Anguilla: +264

Antarktika: +672

Antigua ve Barbuda: +268

Arjantin: +54

Arnavutluk: +355

Aruba: +297

Ascension Adası: +247

Avustralya: +61

Avusturya: +43

Azerbaycan: +994

B Harfiyle Başlayan Ülkeler