Ülke telefon kodları, uluslararası alan kodu bilgileri

Uluslararası telefon kodları, başka ülkelerdeki insanlara telefon açmak için kullanılan alan kodlarıdır. Bu kodları bilmeden yurt dışına telefon açmak mümkün değildir. Bu yüzden telefon açmak istediğiniz ülkenin kodunu bilmeniz veya arama öncesinde öğrenmeniz gerekir. Ancak bir ülkenin telefon kodunu bulana kadar onlarca ülkeyi gözden geçirmek oldukça uzun ve yorucu bir süreç haline gelebilir. Bizler de bu talihsiz duruma düşmenizi engellemek için kolay taranabilen bir liste hazırladık. Gelin, bu listeye hep beraber göz atalım!
NOT: Bazı ülkelerin telefon kodları ayın olabilir. Ancak her ülkenin telefon numarası biçimi farklıdır. Yani kodların aynı olması hiçbir şeyi etkilemez.
ABD Uzak Adaları: +246
ABD Virjin Adaları: +1
Afganistan: +93
Åland Adaları: +358
Almanya: +49
Amerika Birleşik Devletleri: +1
Amerikan Samoası: +684
Andorra: +376
Angola: +244
Anguilla: +264
Antarktika: +672
Antigua ve Barbuda: +268
Arjantin: +54
Arnavutluk: +355
Aruba: +297
Ascension Adası: +247
Avustralya: +61
Avusturya: +43
Bahamalar: +1
Bahreyn: +973
Bangladeş: +880
Barbados: +246
Batı Sahra: +212
Belarus (Beyaz Rusya): +375
Belçika: +32
Belize: +501
Benin: +229
Bermuda: +32
Birleşik Arap Emirlikleri: +971
Birleşik Krallık: +44
Bolivya: +591
Bosna-Hersek: +387
Botsvana: +267
Bouvet Adası: +47
Brezilya: +55
Britanya Hint Okyanusu Toprakları:+246
Britanya Virjin Adaları: +1
Brunei: +673
Bulgaristan: +359
Burkina Faso: +226
Cape Verde (Yeşil Burun Adaları): +283
Cayman Adaları: +345
Cebelitarık: +350
Cezayir: +213
Christmas Adası (Noel Adası): +61
Cibuti: +253
Clipperton Adası: +891
Cocos (Keeling) Adaları: +61
Cook Adaları: +682
Çad: +235
Çekya: +420
Danimarka: +45
Diego Garcia: +246
Dominik Cumhuriyeti: +1
Ekvator: +593
Ekvator Ginesi: +240
El Salvador: +503
Endonezya: +62
Eritre: +291
Ermenistan: +374
Estonya: +672
Falkland Adaları (Malvinas Adaları): +500
Faroe Adaları: +298
Fas: +212
Fiji: +679
Fildişi Sahili: +225
Filipinler: +63
Filistin: +970
Finlandiya: +358
Fransa: +33
Fransız Guyanası: +594
Fransız Güney Toprakları: +262
Gabon: +241
Gambiya: +220
Gana: +233
Gine: +224
Gine-Bissau:+245
Grenada: +473
Grönland: +299
Guadalupe: +590
Guam: +1
Guatemala: +502
Guernsey: +44
Guyana: +592
Güney Afrika: +27
Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları: +500
Güney Kore: +82
Güney Sudan: +211
Haiti: +509
Heard Adası ve McDonald Adaları: +61
Hırvatistan: +385
Hindistan: +91
Hollanda: +31
Honduras: +504
İran: +98
İrlanda: +353
İspanya: +34
İsrail: +972
İsveç: +46
İsviçre : +41
İtalya: +39
Jamaika: +1876
Japonya: +81
Kamboçya: +855
Kamerun: +237
Kanada: +1
Kanarya Adaları: +0034
Karadağ: +382
Karayip Hollanda:+599
Katar: +974
Kazakistan: +7
Kenya: +254
Kıbrıs: +357
Kırgızistan: +996
Kiribati: +686
Kolombiya: +57
Komorlar: +269
Kongo - Brazavil: +0037
Kongo - Kinşasa : +243
Kosova: +383
Kosta Rika: +506
Kuveyt: +965
Kuzey Kore: +580
Kuzey Mariana Adaları: +1
Laos: +586
Lesotho: +266
Letonya: +371
Liberya: +231
Libya: +218
Litvanya: +370
Lübnan: +961
Macaristan: +36
Madagaskar : +261
Makao: +853
Makedonya: +389
Malavi: +265
Maldivler: +960
Malezya: +60
Mali: +223
Malta: +356
Man Adası: +44
Marshall Adaları
Martinik: +596
Mauritius: +230
Mayotte: +262
Meksika: +52
Mısır: +20
Mikronezya: +691
Moğolistan: +976
Moldova: +373
Monako: +377
Montserrat: +1
Moritanya: +222
Mozambik: +258
Namibya: +264
Nauru: +674
Nepal: +977
Nijer: +227
Nijerya: +234
Nikaragua: +505
Niue: +683
Norfolk Adası: +672
Pakistan: +92
Palau: +680
Panama: +507
Papua Yeni Gine: +675
Paraguay: +595
Peru: +51
Pitcairn Adaları: +64
Polonya: +48
Portekiz: +351
Réunion: +262
Romanya: +40
Ruanda: +250
Saint Barthelemy: +590
Saint Helena: +290
Saint Kitts ve Nevis: +869
Saint Lucia: +758
Saint Martin: +590
Saint Pierre ve Miquelon: +508
Saint Vincent ve Grenadinler: +784
Samoa: +685
San Marino: +378
São Tomé ve Príncipe : +239
Senegal: +221
Seyşeller: +248
Sırbistan: +381
Sierra Leone: +232
Singapur : +65
Sint Maarten: +599
Slovakya: +421
Slovenya: +386
Solomon Adaları: +677
Somali: +252
Sri Lanka: +94
Sudan: +211
Surinam: +597
Suriye: +963
Suudi Arabistan: +966
Svalbard ve Jan Mayen: +47
Tacikistan: +992
Tanzanya: +255
Tayland: +66
Tayvan: +886
Timor-Leste: +670
Togo: +228
Tokelau: +690
Tonga: +676
Trinidad ve Tobago: +868
Tristan da Cunha: +290
Tunus: +216
Turks ve Caicos Adaları: +1
Tuvalu: +688
Türkiye: +90
Uganda: +256
Ukrayna: +380
Umman: +968
Vanuatu: +678
Vatikan: +379
Venezuela: +58
Yemen: +967
Yeni Kaledonya: +687
Yeni Zelanda: +64
Zambiya : +260
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