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Ülke telefon kodları, uluslararası alan kodu bilgileri

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2020 15:03 | Son Güncelleme

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dünya oldukça küçüldü. Hatta her şey cep telefonumuzun ekranına sığacak hale geldi. Dolayısıyla dünyanın başka köşelerindeki insanlarla iletişim kurmak çok daha kolay oldu. Artık birine ulaşmak için yaşadığı ülkenin telefon kodunu kullanmanız yeterli. İşte tam da bu yüzden, bu yazımızda ülke telefon kodlarından bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım...

Ülke telefon kodları, uluslararası alan kodu bilgileri

İçindekiler

  • A Harfiyle Başlayan Ülkeler
  • B Harfiyle Başlayan Ülkeler
  • C Harfiyle Başlayan Ülkeler
  • Ç Harfiyle Başlayan Ülkeler
  • D Harfiyle Başlayan Ülkeler
  • E Harfiyle Başlayan Ülkeler
  • F Harfiyle Başlayan Ülkeler
  • G Harfiyle Başlayan Ülkeler
  • H Harfiyle Başlayan Ülkeler
  • I Harfiyle Başlayan Ülkeler
  • İ Harfiyle Başlayan Ülkeler
  • J Harfiyle Başlayan Ülkeler
  • K Harfiyle Başlayan Ülkeler
  • L Harfiyle Başlayan Ülkeler
  • M Harfiyle Başlayan Ülkeler
  • N Harfiyle Başlayan Ülkeler
  • O Harfiyle Başlayan Ülkeler
  • Ö Harfiyle Başlayan Ülkeler
  • P Harfiyle Başlayan Ülkeler
  • R Harfiyle Başlayan Ülkeler
  • S Harfiyle Başlayan Ülkeler
  • Ş Harfiyle Başlayan Ülkeler
  • T Harfiyle Başlayan Ülkeler
  • U Harfiyle Başlayan Ülkeler
  • Ü Harfiyle Başlayan Ülkeler
  • V Harfiyle Başlayan Ülkeler
  • W Harfiyle Başlayan Ülkeler
  • Y Harfiyle Başlayan Ülkeler
  • Z Harfiyle Başlayan Ülkeler

Uluslararası telefon kodları, başka ülkelerdeki insanlara telefon açmak için kullanılan alan kodlarıdır. Bu kodları bilmeden yurt dışına telefon açmak mümkün değildir. Bu yüzden telefon açmak istediğiniz ülkenin kodunu bilmeniz veya arama öncesinde öğrenmeniz gerekir. Ancak bir ülkenin telefon kodunu bulana kadar onlarca ülkeyi gözden geçirmek oldukça uzun ve yorucu bir süreç haline gelebilir. Bizler de bu talihsiz duruma düşmenizi engellemek için kolay taranabilen bir liste hazırladık. Gelin, bu listeye hep beraber göz atalım!

NOT: Bazı ülkelerin telefon kodları ayın olabilir. Ancak her ülkenin telefon numarası biçimi farklıdır. Yani kodların aynı olması hiçbir şeyi etkilemez.

A Harfiyle Başlayan Ülkeler

  • ABD Uzak Adaları: +246

  • ABD Virjin Adaları: +1

  • Afganistan: +93

  • Åland Adaları: +358

  • Almanya: +49

  • Amerika Birleşik Devletleri: +1

  • Amerikan Samoası: +684

  • Andorra: +376

  • Angola: +244

  • Anguilla: +264

  • Antarktika: +672

  • Antigua ve Barbuda: +268

  • Arjantin: +54

  • Arnavutluk: +355

  • Aruba: +297

  • Ascension Adası: +247

  • Avustralya: +61

  • Avusturya: +43

  • Azerbaycan: +994

B Harfiyle Başlayan Ülkeler

  • Bahamalar: +1

  • Bahreyn: +973

  • Bangladeş: +880

  • Barbados: +246

  • Batı Sahra: +212

  • Belarus (Beyaz Rusya): +375

  • Belçika: +32

  • Belize: +501

  • Benin: +229

  • Bermuda: +32

  • Birleşik Arap Emirlikleri: +971

  • Birleşik Krallık: +44

  • Bolivya: +591

  • Bosna-Hersek: +387

  • Botsvana: +267

  • Bouvet Adası: +47

  • Brezilya: +55

  • Britanya Hint Okyanusu Toprakları:+246

  • Britanya Virjin Adaları: +1

  • Brunei: +673

  • Bulgaristan: +359

  • Burkina Faso: +226

  • Burundi Butan: +257

    • C Harfiyle Başlayan Ülkeler

    • Cape Verde (Yeşil Burun Adaları): +283

    • Cayman Adaları: +345

    • Cebelitarık: +350

    • Cezayir: +213

    • Christmas Adası (Noel Adası): +61

    • Cibuti: +253

    • Clipperton Adası: +891

    • Cocos (Keeling) Adaları: +61

    • Cook Adaları: +682

    • Curaçao: +599

    Ç Harfiyle Başlayan Ülkeler

    • Çad: +235

    • Çekya: +420

    • Çin: +86

    D Harfiyle Başlayan Ülkeler

    • Danimarka: +45

    • Diego Garcia: +246

    • Dominik Cumhuriyeti: +1

    • Dominika: +767

    E Harfiyle Başlayan Ülkeler

    • Ekvator: +593

    • Ekvator Ginesi: +240

    • El Salvador: +503

    • Endonezya: +62

    • Eritre: +291

    • Ermenistan: +374

    • Estonya: +672

    • Etiyopya: +251

    F Harfiyle Başlayan Ülkeler

    • Falkland Adaları (Malvinas Adaları): +500

    • Faroe Adaları: +298

    • Fas: +212

    • Fiji: +679

    • Fildişi Sahili: +225

    • Filipinler: +63

    • Filistin: +970

    • Finlandiya: +358

    • Fransa: +33

    • Fransız Guyanası: +594

    • Fransız Güney Toprakları: +262

    • Fransız Polinezyası: +689

    G Harfiyle Başlayan Ülkeler

    • Gabon: +241

    • Gambiya: +220

    • Gana: +233

    • Gine: +224

  • Gine-Bissau:+245

  • Grenada: +473

  • Grönland: +299

  • Guadalupe: +590

  • Guam: +1

  • Guatemala: +502

  • Guernsey: +44

  • Guyana: +592

  • Güney Afrika: +27

  • Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları: +500

  • Güney Kore: +82

  • Güney Sudan: +211

  • Gürcistan: +995

    • H Harfiyle Başlayan Ülkeler

    • Haiti: +509

    • Heard Adası ve McDonald Adaları: +61

    • Hırvatistan: +385

    • Hindistan: +91

    • Hollanda: +31

    • Honduras: +504

    • Hong Kong: +852

    I Harfiyle Başlayan Ülkeler

    • Irak: +964

    İ Harfiyle Başlayan Ülkeler

    • İran: +98

    • İrlanda: +353

    • İspanya: +34

    • İsrail: +972

    • İsveç: +46

    • İsviçre : +41

    • İtalya: +39

    • İzlanda: +354

    J Harfiyle Başlayan Ülkeler

    • Jamaika: +1876

    • Japonya: +81

    • Jersey: +44

    K Harfiyle Başlayan Ülkeler

    • Kamboçya: +855

    • Kamerun: +237

    • Kanada: +1

    • Kanarya Adaları: +0034

    • Karadağ: +382

    • Karayip Hollanda:+599

    • Katar: +974

    • Kazakistan: +7

    • Kenya: +254

    • Kıbrıs: +357

    • Kırgızistan: +996

    • Kiribati: +686

    • Kolombiya: +57

    • Komorlar: +269

    • Kongo - Brazavil: +0037

    • Kongo - Kinşasa : +243

    • Kosova: +383

    • Kosta Rika: +506

    • Kuveyt: +965

    • Kuzey Kore: +580

    • Kuzey Mariana Adaları: +1

    • Küba: +53

    L Harfiyle Başlayan Ülkeler

    • Laos: +586

    • Lesotho: +266

    • Letonya: +371

    • Liberya: +231

    • Libya: +218

    • Litvanya: +370

    • Lübnan: +961

    • Lüksemburg: +352

    M Harfiyle Başlayan Ülkeler

    • Macaristan: +36

    • Madagaskar : +261

    • Makao: +853

    • Makedonya: +389

    • Malavi: +265

    • Maldivler: +960

    • Malezya: +60

    • Mali: +223

    • Malta: +356

    • Man Adası: +44

    • Marshall Adaları

    • Martinik: +596

    • Mauritius: +230

  • Mayotte: +262

  • Meksika: +52

  • Mısır: +20

  • Mikronezya: +691

  • Moğolistan: +976

  • Moldova: +373

  • Monako: +377

  • Montserrat: +1

  • Moritanya: +222

  • Mozambik: +258

  • Myanmar (Burma): +95

    • N Harfiyle Başlayan Ülkeler

    • Namibya: +264

    • Nauru: +674

    • Nepal: +977

    • Nijer: +227

    • Nijerya: +234

    • Nikaragua: +505

    • Niue: +683

    • Norfolk Adası: +672

    • Norveç: +47

    O Harfiyle Başlayan Ülkeler

    • Orta Afrika Cumhuriyeti: +236

    Ö Harfiyle Başlayan Ülkeler

    • Özbekistan: +998

    P Harfiyle Başlayan Ülkeler

    • Pakistan: +92

    • Palau: +680

    • Panama: +507

    • Papua Yeni Gine: +675

    • Paraguay: +595

    • Peru: +51

    • Pitcairn Adaları: +64

    • Polonya: +48

    • Portekiz: +351

    • Porto Riko: +1

    R Harfiyle Başlayan Ülkeler

    • Réunion: +262

    • Romanya: +40

    • Ruanda: +250

    • Rusya: +7

    S Harfiyle Başlayan Ülkeler

    • Saint Barthelemy: +590

    • Saint Helena: +290

    • Saint Kitts ve Nevis: +869

    • Saint Lucia: +758

    • Saint Martin: +590

    • Saint Pierre ve Miquelon: +508

    • Saint Vincent ve Grenadinler: +784

    • Samoa: +685

    • San Marino: +378

    • São Tomé ve Príncipe : +239

    • Senegal: +221

    • Seyşeller: +248

    • Sırbistan: +381

    • Sierra Leone: +232

    • Singapur : +65

    • Sint Maarten: +599

    • Slovakya: +421

    • Slovenya: +386

    • Solomon Adaları: +677

    • Somali: +252

    • Sri Lanka: +94

    • Sudan: +211

    • Surinam: +597

    • Suriye: +963

    • Suudi Arabistan: +966

    • Svalbard ve Jan Mayen: +47

    • Svaziland: +268

    Ş Harfiyle Başlayan Ülkeler

    • Şili: +56

    T Harfiyle Başlayan Ülkeler

    • Tacikistan: +992

    • Tanzanya: +255

    • Tayland: +66

    • Tayvan: +886

    • Timor-Leste: +670

    • Togo: +228

    • Tokelau: +690

    • Tonga: +676

    • Trinidad ve Tobago: +868

  • Tristan da Cunha: +290

  • Tunus: +216

  • Turks ve Caicos Adaları: +1

  • Tuvalu: +688

  • Türkiye: +90

  • Türkmenistan: +993

    • U Harfiyle Başlayan Ülkeler

    • Uganda: +256

    • Ukrayna: +380

    • Umman: +968

    • Uruguay: +598

    Ü Harfiyle Başlayan Ülkeler

    • Ürdün: +962

    V Harfiyle Başlayan Ülkeler

    • Vanuatu: +678

    • Vatikan: +379

    • Venezuela: +58

    • Vietnam: +84

    W Harfiyle Başlayan Ülkeler

    • Wallis ve Futuna: +681

    Y Harfiyle Başlayan Ülkeler

    • Yemen: +967

    • Yeni Kaledonya: +687

    • Yeni Zelanda: +64

    • Yunanistan: +30

    Z Harfiyle Başlayan Ülkeler

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