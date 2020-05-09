Ülke TV ve Kanal 7 Medya Grubu'ndan Sevda Noyan açıklaması

Ülke TV ve Kanal 7, darbecileri eleştirirken kullandığı "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır" ifadeleriyle büyük tartışma yaratan Sevda Noyan hakkında açıklama yaptı.

Esra Elönü'nün sunduğu 'Arafta Sorular' programında sarfedilen sözlerle ilgili Ülke TV'den yapılan açıklamada bu sözlerin tasvip edilmediği belirtilerek özür dilendi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"3 Mayıs 2020 Pazar günü Arafta Sorular Programı’na konuk olan Sevda Noyan’ın, kamuoyunda tartışılan 'darbe söylentileri' üzerine yapmış olduğu maksadını aşan açıklamaları Kanal 7 Medya Grubu’nun kurumsal değerleri ve yayın ilkeleri ile hiç bir şekilde uyuşmamaktadır.

Sevda Noyan’ın 'darbe ve darbecileri' eleştirmenin ötesindeki söylemlerini Ülke TV ve Kanal 7 Medya Grubu olarak asla tasvip etmiyoruz. Tasvip etmediğimiz ve yayın ilkelerimize aykırı sözlerin Ülke Tv ekranlarından sarfedilmesi nedeniyle kamuoyundan özür dileriz."

