Ülke ülke gezdi, hastalığına çareyi Türkiye'de buldu

Buerger hastalığı ile mücadele eden Suriyeli Muhammed Bakour dayanılmaz acılarına çare bulabilmek için ülke ülke gezdi. En son gittiği Suudi Arabistan'da doktorlar ameliyat şansının olmadığını ve ayağını kaybedebileceğini söylediler. Yakınları aracılığı ile Prof. Dr. Yusuf Kalko'ya ulaşan Muhammed Bakour başarılı bir operasyonun ardından İstanbul'da sağlığına kavuştu. Dayanılmaz acılarından kurtulmanın mutluluğunu yaşayan genç adam,"Buerger hastalığı nedeni ile çektiğim acıları tarif etmem mümkün değil. Çok ülke gezdik ama hiç bir yerden yüzümüzü güldürecek bir yanıt alamadık. En son gittiğim Suudi Arabistan'da tedavi şansımın olmadığı söylendi. Son umudumuz olan Prof. Kalko İstanbul'da benim mucizem oldu. Kimsenin yapılamaz dediği ameliyatı yaptı ve ben sağlığıma kavuştum. Acılarım dindi ayağım kurtuldu. Mutluluğumu tarif edemem. Allah ondan razı olsun."dedi.

SİGARA KULLANIMINA YENİDEN BAŞLANMASI İLE NÜKS EDER

Buerger hastalığı ile ilgili Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Kalko ise şu bilgileri paylaştı.

”Buerger hastalığı orta ve küçük çaplı atar ve toplar damarların sigaraya bağlı olarak tıkanması ile oluşan ciddi bir rahatsızlıktır. Damarlar iltihaplı bir pıhtı ile tıkanır ve parmaklara giden kan akımı azalır. Bu damar sorunu, sigara hayatınızda var olduğu sürece devam eder. Zamanla parmaklarınızı, ellerini, ayaklarınızı, bacaklarınızı etkisi altına alır ve iyileşmeyen yaralar oluşur. Enfeksiyona bağlı bu derin yaralar eğer sigara bırakılmazsa zamanla kangrene dönüşür ve uzuv kaybına neden olur. Hastaların dörtte birinden fazlasında ise ayak ya da bacaklar kesilme aşamasına gelir. Buerger hastalığı genellikle 20 – 40 yaş arasında kendini gösteriyor. Ancak günümüzde ne yazık ki, 16-17 yaşlara kadar indiğini görüyoruz. Genelde erkek hastalığı olarak bildiğimiz bu rahatsızlığı son yıllarda kadınlarda da görmeye başladık. Buerger hastalığı sigara kullanımına bağlı gelişiyor. Ancak kapalı ortamda yoğun sigara dumanına maruz kalan ve pasif içici olarak adlandırdığımız kişiler de tehlike altında. Çünkü bu rahatsızlık aslında bir sigara alerjisi… Herkeste görülmez ancak alerjik yatkınlığınız varsa sigara kullanmasanız bile, yanınızda içilen sigaranın dumanı sizi etkiler ve rahatsızlığı ortaya çıkarır. Bu hastalıktan korunmak veya kurtulmak için sigaradan ve sigara dumanına maruz kalmaktan tamamen uzak durmak gerekir. Çünkü 30 yıl sonra ya da 50 yıl sonra eski alışkanlığınıza geri dönerseniz eski hastalığınız da size geri döner.” dedi.