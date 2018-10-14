Ülke ülke gezerek Manisa'nın fotoğraflarını topladı

Gürcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk yaşta fotoğrafa merak sardığını belirterek, Manisa'nın eski fotoğraflarını toplamak için Yunanistan, Hollanda, Romanya, Fransa, Belçika ve Almanya ile Türkiye'nin çeşitli şehirlerine gittiğini söyledi.

En eskisi 148 yıl önce kaydedilen anları yansıtan koleksiyonda, 1922 Büyük Manisa Yangını, Atatürk'ün 26 Ocak 1923 tarihinde kente yaptığı ziyaret, kente gelen ilk traktör, yıkılan Saray-ı Amire ve kentin diğer simge yapılarına ilişkin kareler bulunuyor.

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde antika eşya koleksiyon ve ticareti ile uğraşan 46 yaşındaki İbrahim Gürcan, Türkiye'nin yanı sıra 20 yılda Avrupa'nın çeşitli kentlerindeki mezatları dolaşarak oluşturduğu Manisa'ya ait 12 bin fotoğraflık koleksiyona gözü gibi bakıyor.

Mezatlardan topladığı fotoğrafların orijinal olduğunu ve 1940 yılında yapılan bir sandığın içinde muhafaza ettiğini, bakımlarını da düzenli olarak yaptığını dile getiren Gürcan, şunları kaydetti:

"Hobi olarak biriktirdiğim fotoğraflar, gün geçtikçe inanılmaz bir boyuta ulaştı. Elimde 1870'den yılından 1970'e kadar ciddi bir arşiv var. Basılı olarak ve hemen hemen hepsi siyah beyazdan oluşan 12 bin fotoğraf mevcut. Fotoğrafların tamamı orijinal ve eski sistemle basılmış. Fotoğrafları yurt içinde ve yurt dışındaki mezatlardan topladım. Kimisinin tanesine 1 lira verdim, kimisine ise bin 500 lira. Bunların bir fiyat aralığı yok. Hollanda'nın bir bölgesinde pazar tezgahında yirmi adet fotoğraf buldum. Halen internette satışa konulan fotoğrafları takip ediyorum ve hepsine ulaşmaya çalışıyorum."

Gürcan, kentin eski ve yeni fotoğraflarından oluşan bir sergi açarak elindeki koleksiyonu vatandaşlarla buluşturmak istediğini de sözlerine ekledi.

