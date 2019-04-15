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Ülke ülke gezip Türk dünyası müziğini tanıtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 11:35 | Son Güncelleme

Türk dünyası müziğiyle ilgili çalışmalar yapan sanatçı Bünyamin Aksungur, 30 yıldır gittiği çeşitli ülkelerde Türk müziğiyle ilgili konser ve konferanslar veriyor - Bugüne kadar 27 ülkeye giden Aksungur, konserlerinde kopuz çalıyor - Aksungur: "Ortak kültürümüzden insanlara yansımaları aktarıyorum. İnsanlarımız çok büyük bir tarih ve kültür mirasının, kültür hazinesinin üzerinde olduklarının maalesef farkında değiller"

BİLAL KAHYAOĞLU - Türk dünyası müzikleriyle ilgili çalışmalar yapan sanatçı Bünyamin Aksungur, yanından ayırmadığı kopuzuyla ülke ülke gezerek Türk dünyası müziklerini tanıtmaya çalışıyor.

Aksungur'un öğrencilik yıllarında başlayan Türk dünyası sevgisi, müziklerine de ilgi duyup tanışmasını sağladı.

Üniversiteden mezun olduktan sonra 11 yıl öğretmenlik yapan Aksungur, ardından TRT'de müzik programları yapımcısı olarak 32 yıl çalıştı.

Türk dünyası müziklerine ilgisi dolayısıyla elinden kopuzu düşürmeyen ve Orta Asya'daki Türk devletleri arasında gönül bağı oluşturan Aksungur, 1989 yılından bu yana ülke ülke gezerek Türk dünyası müziklerinin tanıtılması için çaba harcıyor.

Bugüne kadar Asya, Avrupa ve Okyanusya kıtalarında 27 ülkeye giden, kopuz çalıp konser ve konferanslar veren Aksungur, "Canan Uykuda" isimli bir de albüm çıkardı.

Bünyamin Aksungur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 48 yıldır Türk dünyası müziklerini icra ettiğini söyledi.

Türk dünyasının ortak bir müzik kültürü bulunduğuna işaret eden Aksungur, "Ortak kültürümüzden insanlara yansımaları aktarıyorum. İnsanlarımız çok büyük bir tarih ve kültür mirasının, kültür hazinesinin üzerinde olduklarının maalesef farkında değiller." dedi.

Türk dünyasında türkülerin büyük benzerlik gösterdiğine dikkati çeken Aksungur, "Sendeki kaşlar bende olsa' diye bir türkü vardır. İstanbul türküsü olarak geçer ama aynı türkünün Gagavuz Türkleri arasında 'Sendaki kaşlar bende da olsa' diye karşınıza çıktığını görüyorsunuz. Kırım'a gidiyorsunuz, 'Ayşem sendeki saçlar mende olaydı' diye söylendiğini görünce insan başka bir gururla, başka bir kıvançla muhteşem bir kültür hazinesi üzerinde olduğunu anlıyor. Bunun gibi binlerce örnek sunabilirim." ifadelerini kullandı.

Bir yerin vatan olması için kültür değerlerinin önem taşıdığını vurgulayan Aksungur, şöyle devam etti:

"Türkülerin söylendiği yerler benim vatanım. Kopuzum bütün seyahatlerimde yanımdaydı. Avustralya, Japonya, Avrupa'nın pek çok ülkesine ve Türk coğrafyasındaki yerlerin dörtte üçüne gitmişimdir. 27 ülkede konser ve konferanslar verdim. Türk dünyasının müziklerinde, Türkiye'mizdeki şarkı ve türküler tam da merkezde. Bütün bunlarla Türk dünyası şekilleniyor. Yani hepsinin gözü, kulağı, kalbi Türkiye'mizdeki kültür eserlerinde, kültür varlığında."

Aksungur, çıkardığı ilk albümde Türk dünyasının 13 ayrı köşesinden 13 ortak türküyü müzikseverlerin beğenisine sunduğunu dile getirerek, ikinci albümünün çalışmasını tamamladığını, üçüncü albümünün de hazırlığını yaptığını kaydetti.

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