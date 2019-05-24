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Ülke yasta! Korkunç görüntüler: Tek tek atladılar

DÜNYA HABERLERİ  | 24.05.2019 16:42 | Son Güncelleme

Hindistan’da bulunan bir eğitim merkezinde yangın çıktı. En az 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen yangında, öğrencilerin camdan atladığı görüntüler amatör kameralara yansıdı.

Yangın, Hindistan’ın Surat şehrinde bulunan Takshila Kompleksi’nde çıktı. Yerel medya, yangının, binanın 3’üncü ve 4’üncü katlarında çıktığını; en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

BAŞBAKAN MODİ’DEN YANGINA DAİR TWEET

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, resmi Twitter hesabından yangına dair yaptığı açıklamada, “Surat'ta meydana gelen yangın son derece trajik. Düşüncelerim acılı ailelerin yanında. Yaralananlar çabucak iyileşmesini diliyorum. Gujarat Hükümetinden ve yerel makamlardan, etkilenenlere mümkün olan her türlü yardımı sağlamalarını istiyorum” dedi. (DHA)

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Hindistan yangın öğrenci

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