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Ülkede alarma geçildi! Meksika’da doğal gaz boru hattında patlama: 1 ölü, 11 yaralı

31.10.2021 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’nın Puebla şehrinde devlete ait olan Meksika Petrollerine (Pemex) ait doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Ülkede alarma geçildi! Meksika’da doğal gaz boru hattında patlama: 1 ölü, 11 yaralı

Meksika’nın Puebla eyaletinin başkenti Puebla şehrinde yerel saatle 01.30’da devlete ait olan Meksika Petrollerine (Pemex) ait doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 11 KİŞİ YARALANDI

Patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 5’i ağır olmak üzere 11 kişi ise yaralandı. Yaralıların vücutlarında yüzde 15 ile 75 arası ikinci ve üçüncü derece yanık olduğu açıklandı.

BÖLGEDEKİ VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Patlama nedeniyle çok sayıda ev ve araç hasar görürken, bölgedeki vatandaşlar tahliye edildi. Doğal gaz boru hattında tahliye sonrası 3 ayrı patlama meydana geldiği bildirilirken, patlama sonrası çıkan yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador yaptığı açıklamada, tüm sivil savunma kuruluşlarından bin 396 personelin patlama nedeniyle seferber edildiğini belirterek, boru hattında çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Obrador ayrıca, olayda hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlar için üzüntüsünü dile getirdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama Meksika
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