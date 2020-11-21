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  4. Ülkede dehşete düşüren olay! Maske uyarısı yapan yolcu öldürüldü

Ülkede dehşete düşüren olay! Maske uyarısı yapan yolcu öldürüldü

21.11.2020 13:00 | Son Güncelleme:
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Ülkede dehşete düşüren olay! Maske uyarısı yapan yolcu öldürüldü

Rusya’da otobüse maskesiz binen çifti uyaran yolcu bıçaklanarak öldürüldü.

Rusya'nın St.Petersburg kentindeki Leningrad bölgesinde, ismi açıklanmayan 53 yaşındaki yolcu otobüse maskesiz binen çifti uyardı.Uyarıları dikkate almayan yaşları 40 ve 34 olan erkek ve kadın çift, maske uyarısında bulunan kişiye yumruklarla saldırdı. Olay anı minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

MASKE UYARISI HAYATINA MAL OLDU

İsmi açıklanmayan ve çifti maske takmaları konusunda uyaran kişinin, minibüsün dışına itildiği ve daha sonra maske uyarısında bulunduğu yolcu tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı ifade edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rusya İçişleri Bakanlığı, ismini açıklamadığı saldırganın tutulandığını ifade ederek, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

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Kaynak: DHA


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