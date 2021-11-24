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Ülkede kırmızı alarm: Hayvandan insana geçiyor, ölümcül olabiliyor

24.11.2021 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya'nın Plateau eyaletinde hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi ve kolera salgınları nedeniyle "kırmızı alarm" ilan edildi.

Ülkede kırmızı alarm: Hayvandan insana geçiyor, ölümcül olabiliyor

Plateau Sağlık Komiseri Nimkong Ndam, yerel basına yaptığı açıklamada, ülke genelinde artan kolera salgınının yüksek seviyede olduğunu belirtti.

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Ndam, eyalette kolera dışında genellikle bu mevsimde Lassa ateşi salgını yaşandığını ve bu nedenle kırmızı alarm verildiğini söyledi.

Eyalette geçen sene Lassa ateşinin 52 can aldığını anımsatan Ndam, salgınla mücadele için eyaletin 17 bölgesine tıbbi malzemelerin sevk edildiğini söyledi.

NİJERYA'DA LASSA ATEŞİNE İLK OLARAK 1969'DA BORNO EYALETİNDE RASTLANMIŞTI

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 2019'da Lassa ateşi nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında yükselişe geçen Lassa ateşi salgınında 2019'da 129 kişi, 2020'de ise ülkenin 29 eyaletinde 300'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor. (AA)

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Nijerya
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