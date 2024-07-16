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  4. Ülkede ‘kırmızı’ alarm verildi! Aşırı sıcaklar 4 can aldı

Ülkede ‘kırmızı’ alarm verildi! Aşırı sıcaklar 4 can aldı

16.07.2024 18:00
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Son haftalarda Afrika kaynaklı etkisini göstermeye başlayan yüksek hava sıcaklıkları sebebiyle İtalya’da 4 kişinin hayatını kaybetti.

Ülkede ‘kırmızı’ alarm verildi! Aşırı sıcaklar 4 can aldı

İtalyan Rainews24 kanalında yer alan habere göre, geçen haftadan itibaren etkili olan Afrika kaynaklı aşırı sıcakların ülkenin güneydoğusundaki Puglia bölgesinde 3 kişi, başkent Roma'da da 1 kişinin can kayıplarına neden oldu. Ölenlerin hepsinin erkek ve yaşlarının da 68 ile 82 arasında değiştiği ifade edildi.

Özellikle güneydeki kentlerde aşırı sıcaklar nedeniyle termometrelerin 40 derecenin üstünde seyrettiği belirtildi.

asiri-sıcak.

'KIRMIZI' ALARM VERİLDİ

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı, başkent Roma, Floransa, Ancona, Bologna, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Trieste ve Viterbo olmak üzere 13 kentin risk seviyesini aşırı sıcaklar nedeniyle Çarşamba günü için "kırmızı" olarak güncelledi ve bu kentlerde yaşayanları, sıcaklara dikkat etmesi konusunda uyardı.
Diğer yandan, aşırı sıcaklar kırsal kesimlerde orman yangınlarına da yol açıyor. İtalyan Dire ajansının haberinde, 2024'te şu ana kadar 10 bin hektardan fazla ormanlık ve makilik alanın yandığı belirtildi. (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İtalya
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