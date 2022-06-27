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O ülkede korkunç olay! Havaya zehirli gaz yayıldı: 10 ölü, yüzlerce yaralı

27.06.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ürdün’ün liman kenti Akabe’de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bölgede zehirli gaz dolu tank patladı. Tankerin patlaması sonucu sızan zehirli gazdan 10 kişi öldü, 250’den fazla kişi yaralandı. Bölgeden gelen görüntülerde sarı tonlarındaki gazın etrafa yayıldığı görüldü.

Ürdün’de korkunç bir zehirli gaz sızıntısı meydana geldi. Akabe kentindeki limanda nakliye sırasında zehirli gazla dolu bir tank düşerek patladı. Havaya yayılan zehirli gaz nedeniyle 10 kişi öldü, 250’den fazla kişi yaralandı. Gaz sızıntısının meydana geldiği bölgeye uzman ekiplerin yönlendirildiği aktarıldı.

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SARI TONLARDA GAZ YAYILDI

Limandaki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, zehirli gaz dolu tankın vinç yardımı ile nakliye için gemiye yüklendiği sırada vinçten kurtularak yere düştüğü ve patlamanın etkisi ile havaya sarı tonlarında bir gazın yayıldığı görüldü. (İHA/AA)

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Ürdün
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