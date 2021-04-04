HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ülkede korkunç olay! Kıskançlık krizine girdi, sevgilisinin cinsel organını kesti

Ülkede korkunç olay! Kıskançlık krizine girdi, sevgilisinin cinsel organını kesti

04.04.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayvan'da kıskançlık krizine giren bir kadın, uyuyan 52 yaşındaki sevgilisinin cinsel organını kesti.

Ülkede korkunç olay! Kıskançlık krizine girdi, sevgilisinin cinsel organını kesti

Tayvan’ın Changhua bölgesindeki Xihu kasabasında kıskanç kadın, sevgilisinin uyuduğu sırada cinsel organını kesti. Soyadı Huang olarak belirlenen 52 yaşındaki kişinin yemek yedikten sonra uykuya daldığı daha sonra şiddetli bir acı ile uyandığı ifade edildi. Yerel medya,Huang'ın uyandığında cinsel organının bir kısmının koptuğunu farkettiğini aktardı. Phung isimli 40 yaşındaki kadının sevgilisinin cinsel organını mutfak makasıyla kestiği ve kopan parçayı tuvalete attığı kaydedildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olayın ardından Phung'un polise teslim olduğu ve suçunu itiraf ettiği ifade edildi. Hastaneye kaldırılan Huang'un ameliyata alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nesli tehlike altında! Ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu Nesli tehlike altında! Ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu
Paskalya Bayramı mesajları ve sözleri | İngilizce ve Türkçe Paskalya Bayramı resimli mesajlarıPaskalya Bayramı mesajları ve sözleri | İngilizce ve Türkçe Paskalya Bayramı resimli mesajları
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Diğer Haberler

Paskalya Bayramı mesajları ve sözleri | İngilizce ve Türkçe Paskalya Bayramı resimli mesajları

Paskalya Bayramı mesajları ve sözleri | İngilizce ve Türkçe Paskalya Bayramı resimli mesajları

İşte Paskalya Bayramı'nın önemi | Paskalya Bayramı ilk ne zaman kutlandı?

Paskalya Bayramı'nın önemi

Dünya gündemini sarsan iddia: Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi gözaltında

Dünya gündemini sarsan gelişme! Açıklamalar peş peşe geldi

Paskalya nedir? Paskalya bayramı ne demek?

Paskalya nedir?

Paskalya yumurtası nasıl boyanır? Paskalya yumurtası neden boyanıyor?

Paskalya yumurtası nasıl ve neden boyanır?

Facebook'un 533 milyon kullanıcısının bilgileri sızdırıldı

Facebook'un 533 milyon kullanıcısının bilgileri sızdırıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.