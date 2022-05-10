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Ülkede koronavirüsten sonra yeni panik! 12 kişi hayatını kaybetti... "1970'lerden beri görülüyor ama bu yıl artış var"

10.05.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'ta 1970'li yıllardan beri görülen ancak bu yılki vakalarda artış olduğu belirtilen Hemorajik ateş virüsü endişe yarattı. "Kanamalı" olarak bilinen "Hemorajik ateş" virüsü nedeniyle ülkede 12 kişi hayatını kaybetti. Hemorajik ateşin, Irak'ın elverişsiz koşullarda hayvan yetiştirilen bölgelerinde görüldüğü biliniyor.

Ülkede koronavirüsten sonra yeni panik! 12 kişi hayatını kaybetti... "1970'lerden beri görülüyor ama bu yıl artış var"

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının ardından Irak'ta endişe yaratan bir virüs gündemde. Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde Hemorajik ateş virüsünden 12 kişinin öldüğünü ve 55 vakanın da olduğunu belirtti.

ELVERİŞSİZ KOŞULLARDA HAYVAN YETİŞTİRİLEN BÖLGELERDE GÖRÜLÜYOR

Ülkenin güney kesiminde yer alan Zikar vilayetinde toplam 29 vakanın tespit edildiğini aktaran Bedir, vakaların çoğunun iyileştiğini sözlerine ekledi.

Hemorajik ateş, Irak'ın özellikle elverişsiz koşullarda hayvan yetiştirilen bölgelerinde görülüyor.

"1970'LERDEN BERİ GÖRÜLÜYOR AMA BU YILKİ VAKALARDA ARTIŞ VAR"

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Bedir, daha önce AA'ya yaptığı açıklamada, "Bu virüs 1970'lerden beri görülüyor. Irak'ta özellikle büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin bulunduğu bölgelerde her yıl bu vakalar görülebiliyor. Ancak bu yılki vakalarda artış var." ifadelerini kullanmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
virüs Irak
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