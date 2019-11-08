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Ülkede tansiyon dinmiyor! Ölü sayısı giderek artıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 08.11.2019 05:18 | Son Güncelleme

Irak'ın Basra vilayetindeki protesto gösterilerine müdahale sırasında çıkan olaylarda 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Ülkede tansiyon dinmiyor! Ölü sayısı giderek artıyor

Basra vilayetinde bilgi veren bir sağlık görevlisi, ölü ve yaralıların, güvenlik güçlerince vurulduğunu söyledi.

Görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin, vilayet binası önündeki protestocuları dağıtmak için aşırı güç ve gerçek mermi kullandığını dile getirdi.

IRAK'TAKİ KANLI GÖSTERİLER

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

Birleşmiş Milletler Irak Misyonu, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde, 254 kişinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin yaralandığını duyurmuştu. (AA)

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