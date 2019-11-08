Ülkede tansiyon dinmiyor! Ölü sayısı giderek artıyor

Basra vilayetinde bilgi veren bir sağlık görevlisi, ölü ve yaralıların, güvenlik güçlerince vurulduğunu söyledi.
Görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin, vilayet binası önündeki protestocuları dağıtmak için aşırı güç ve gerçek mermi kullandığını dile getirdi.
Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.
Birleşmiş Milletler Irak Misyonu, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde, 254 kişinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin yaralandığını duyurmuştu. (AA)
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