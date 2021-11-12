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Ülkede vaka sayısında rekor! Aşı olmayanlara sokağa çıkma yasağı geliyor

12.11.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avusturya’da koronavirüse karşı iki doz aşı yaptırmayanlara sokağa çıkmaya yasağı getirilmesi gündeme geldi. Ülkede salgının başından beri kaydedilen en yüksek vaka sayısına dün ulaşıldı.

Ülkede vaka sayısında rekor! Aşı olmayanlara sokağa çıkma yasağı geliyor

Avusturya artan koronavirüs vakaları karşısında önlem almaya çalışırken, Başbakan Alexander Schallenberg ülke genelinde uygulanması düşünülen sokağa çıkma yasağının artık kaçınılmaz olduğunu söyledi.

TEMEL İHTİYAÇLARA İZİN VERİLECEK

“İnsanların 3’te 2’si tereddüde düşenler yüzünden acı çekmemeli” diyen Schallenberg, aşı olmayan kişilerin evlerinden sadece işe gitmek, yemek almak ve egzersiz yapabilmek için çıkabileceğini söyledi.

VAKADA REKOR

Avusturya’da dün koronavirüs vakalarında yeni bir rekora imza atıldı. Ülkede salgının başından beri kaydedilen en yüksek vaka sayısına 11 bin 975 kişi ile ulaşılırken, Avusturya Koronavirüs Komisyonu bu artış karşısında uyarılarda bulunarak, önlemlerin artık ciddi bir zorunluluk haline geldiğini belirtti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19) Avusturya
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