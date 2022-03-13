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Ülkede yeni karar! Ukraynalı mültecileri işe alan şirketlere destek

13.03.2022 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle çok sayıda Ukrayna vatandaşı Avrupa'daki çeşitli ülkelere gitti. Gelen Ukraynalı mülteciler nedeniyle Avrupa ülkelerinde farklı kararlar alınmaya devam ediliyor. Ukraynalı mültecilerin gittiği ülkelerden bir tanesi de Macaristan. Ülkeye savaşın başladığı tarihten itibaren 241 bin 110 kişi giriş yaptı. Son olarak Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, hükümetin Ukraynalı mültecileri işe alan şirketlere maddi destek vereceğini açıkladı.

Ülkede yeni karar! Ukraynalı mültecileri işe alan şirketlere destek

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle çok sayıda Ukraynalı mülteci Avrupa ülkelerine gitmeye devam ediyor. Yaşanan gelişmeler nedeniyle Ukraynalı mültecileri kabul eden ülkelerden de yeni kararların alındığı haberleri geliyor. Son açıklama ise Macaristan'dan geldi. Çok sayıda Ukraynalının ülkeye giriş yaptığı bilinirken sayının artacağı da tahmin ediliyor.

UKRAYNALI MÜLTECİLERİ İŞE ALAN ŞİRKETLERE DESTEK

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, yaptığı açıklamada, ilerleyen günlerde Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan ülkeye gelenlerin sayısında artış beklediklerini, bu yüzden hükümetin bazı kararlar aldığını söyledi.

Macaristan'ın mültecileri ağırlamak için gerekli altyapıya sahip olduğunu kaydeden Szijjarto, Ukrayna'dan gelenlere iş ve kalacak yer sağlayan şirketlere her bir yetişkin için 60 bin Macar forinti (yaklaşık 2550 lira), çocuklar için ise 12 bin Macar forinti (yaklaşık 510 lira) destek verileceğini belirtti.

Macaristan Polis Merkezinin paylaştığı bilgilere göre, 24 Şubat-12 Mart'ta Ukrayna'dan Macaristan'a toplam 241 bin 110 kişi giriş yaptı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Macaristan Rusya Ukrayna
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